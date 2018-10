Avellino, un'esclusione a sorpresa: scatta il toto-formazione Mithra recuperato, Carbonelli in gran forma, De Vena scalpita. E Graziani copre le carte

di Marco Festa

Il Calcio Avellino mette nel mirino l'Atletico Fregene con un'esclusione a sorpresa dall'elenco dei convocati che va a sparigliare le carte, già ampiamente mescolate da Graziani, per quanto riguarda il probabile undici titolare: Tompte, al pari di Totaro e Bruno, è stato infatti aggregato alla Juniores e non prenderà parte alla prossima trasferta. A fare chiarezza sulla scelta di rinunciare all'esterno ghanese, nella gara valida per la sesta giornata del girone G di Serie D, sarà lo stesso allenatore, domani, alle 12, in conferenza stampa, ma, intanto, è toto-formazione.

Dopo la comunque positiva parentesi con il 4-2-3-1 adottato domenica scorsa, contro il Cassino, è probabile il ritorno al 4-4-2 con Lagomarsini tra i pali; Nocerino, Morero, Dondoni e Parisi in difesa; Tribuzzi, Acampora, Gerbaudo e Carbonelli a centrocampo; De Vena e Sforzini in attacco. Spicca la potenziale assenza di Matute, affaticato e rientrato in gruppo solo in mattinata: potrebbe partire dalla panchina.

Da non scartare anche l'opzione 4-4-1-1, qualora lo staff tecnico decida di far subentrare De Vena, reduce dalle ormai note noie alla caviglia sinistra, a gara in corso. In tal caso, Mithra, completamente recuperato - che giocherebbe pure nel caso in cui ad Acampora fosse preferito Buono, in ottica under - troverebbe spazio largo sulla corsia mancina con l'utilizzo di Carbonelli a supporto di Sforzini.

Altra variante realizzabile un 4-4-2 con Buono e Mithra in campo contemporeneamente e Carbonelli in panca. Ciotola largo a sinistra può infine essere la mossa a sorpresa. Non sarà invece certamente della partita Patrignani, rimasto vittima, ieri, di uno scontro di gioco con il compagno Gerbaudo, e sottoposto in mattinata a una risonanza magnetica al ginocchio destro. L'esame non ha evidenziato lesioni ai legamenti crociati ed ai menischi. È stato altresì riscontrato un trauma distrattivo tra il 1° e il 2° grado del collaterale mediale. Per lui si profila uno stop di 15 giorni.

