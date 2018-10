Avellino, Graziani lancia Mentana e "istruisce" Tompte... Domani la trasferta a Fregene contro l'Atletico. Il tecnico, mai banale, in conferenza stampa

di Marco Festa

Socca l'ora di un nuovo banco di prova per il Calcio Avellino, capolista del girone G di Serie D. È la vigilia della trasferta (ore 15) a Fregene, contro l'Atletico, una delle formazioni indicate dagli addetti come le candidate alla vittoria del campionato. A introdurre il match, valido per la sesta giornata, ci ha pensato, come d'abitudine, il tecnico dei lupi: Archimede Graziani. “Ogni gara ha una sua difficoltà, ma quella di domani è per noi una prova decisamente importante per capire cosa dobbiamo migliorare per essere competitivi ai massimi livelli.” - ha esordito in conferenza stampa il mister toscano - “Ben vengano queste partite perché ci facilitano nel processo di capire quale sia la nostra dimensione all'interno di questo torneo. L'Atletico? Lavorano bene da anni. Rappresenta un ostacolo di tutto rispetto.”

Ieri, un'esclusione a sorpresa dall'elenco dei convocati: quella dell'esterno ghanese Tompte, titolare domenica scorsa contro il Cassino. Una scelta spiegata, come di consueto senza giri di parole e peli sulla lingua dal mister dei biancoverdi: “Ha caratteristiche in grado di spaccare in due le partite, ma alle volte è anarchico. Diciamo che non gli farà male un fine settimana istruttivo con la Juniores...”

Fuori anche il terzino destro Patrignani, ma per guai di natura fisica: out due settimane in seguito alla contusione al ginocchio destro rimediata giovedì scorso in seguito a uno scontro di gioco con Gerbaudo. Capitolo modulo: si torna al 4-4-2. Gli interpreti: Lagomarsini tra i pali; Nocerino, Morero, Dondoni e Parisi in difesa; Tribuzzi, Matute – recuperato – Gerbaudo e Ciotola a centrocampo. Manca, dunque, un under all'appello. Giocherà in attacco, al fianco di Sforzini, con De Vena che partirà dalla panchina per continuare a gestire la sua caviglia sinistra in disordine senza forzare il rientro: “Gioca Mentana, punto.” ha sentenziato Graziani. La possibile mossa a sorpresa? L'utilizzo dall'inizio di Ventre in favore del già citato Sforzini. Il ritorno di Mithra, sulla fascia mancina, si consumerà, invece, in corso d'opera.

Clicca qui per rivedere la conferenza stampa integrale del tecnico dei lupi, Archimede Graziani, alla vigilia di Atletico - Calcio Avellino (video tratto da OttoChannel.tv)