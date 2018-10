Graziani: "Mi scuso a nome di tutti con i nostri tifosi" Il tecnico dopo il tracollo a Fregene: "Non basta chiamarsi Avellino per vincere le partite"

Piena assunzione di responsabilità da parte di mister Archimede Graziani al termine della gara persa per 4-1 a Fregene, contro un ottimo SFF Atletico. "E' necessario fare due premesse." - ha dichiarato il tecnico dei lupi - "Innanzitutto mi scuso io a nome di tutti con nostri tifosi, perché non mi sembra giusto avere questo atteggiamento. In secondo luogo, mi sembra doveroso fare i complimenti allo SFF Atletico perché quando una squadra si afferma con un risultato così importante significa che ha giocato bene ed ha meritato."

Sotto il profilo tattico, il mister non è stato soddisfatto dell'approccio alla partita: "Abbiamo sbagliato completamente l'interpretazione della gara, perchè se vogliamo andare a combattere gli avversari sulla frenesia e sulla corsa usciamo sconfitti in partenza. Sul piano tecnico sono stati decisamente troppi i duelli individuali persi, per non parlare dei passaggi sbagliati, tanto in fase d'impostazione quanto in fase di costruzione avanzata. L'errore più grande però resta quello di aver battagliato sul piano degli altri, noi abbiamo una nostra identità ed una figura ben definita. Non dobbiamo seguire ciò che fanno gli avversari, a cui, ripeto, vanno riconosciuti grandi meriti."

Sui quattro gol subiti: "Le sbavature difensive non sono esclusivamente colpa del pacchetto arretrato. Se le cose dietro sono andate male è perchè avanti qualcosa è stata sbagliata. La squadra ad un certo punto si era scollata, io ho la mia dose di responsabilità quando ho provato a forzare ulteriormente."

Ripresa degli allenamenti martedì, con la consapevolezza che continuerà ad essere durissima: "Dobbiamo ripartire con umiltà e con i piedi ben piantati per terra, ricordando a noi stessi e agli altri che questo non è un girone facile e che di certo non vinceremo le partite solo perchè ci chiamiamo Avellino" ha concluso Graziani.

Fonte: avellinossd.it