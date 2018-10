Avellino, scatta l'operazione Lanusei. In tre da valutare Alle 15:30 inizia la marcia di avvicinamento alla sfida al vertice. Arriva un nuovo tour de force

di Marco Festa

Operazione riscatto. Obiettivo: riprendersi il comando della classifica del girone G di Serie D. Alle 15:30 il Calcio Avellino inizierà la preparazione in vista della sfida casalinga in programma domenica, alle 14:30, contro la neo-capolista Lanusei. Le idee dovranno essere necessariamente ed estremamente chiare per piazzare una prova d'orgoglio funzionale a cancellare, previa analisi degli errori commessi, il mortificante k.o. a Fregene, contro l'Atletico, e a riguadagnare la vetta della graduatoria, ceduta proprio ai prossimi avversari: l'ex squadra di mister Graziani. La ripresa coinciderà con un aggiornamento d'obbligo e fondamentale sulle condizioni di Matute, che ha alzato bandiera bianca nell'imminenza del fischio d'inizio dell'ultima partita per effetto dell'accentuarsi dei problemi muscolari a un flessore che lo avevano già limitato per tutta la settimana precedente al match: il suo filtro, in mezzo al campo, è mancato in maniera palese. Da valutare anche De Vena e Patrignani: quest'ultimo potrebbe rientrare in occasione della trasferta di mercoledì 24 ottobre in casa del Flaminia dopo il colpo al ginocchio destro subito lo scorso giovedì; il bomber è ormai pronto al ritorno dal primo minuto, smaltite le noie alla caviglia sinistra rimediate contro il Città di Anagni ed in seguito all'impiego a gara in corso di due giorni fa. Si riaggregherà Urbanski, che ha mandato in archivio lo stage con la Polonia Under 18. E allora, sotto col Lanunesi, ma occhio al calendario: in arrivo il sopra citato secondo turno infrasettimanale stagionale, che, con l'incontro interno di domenica 28 ottobre (ore 14:30), contro il Sassari Latte Dolce, chiuderà un tour de force da tre partite in otto giorni.