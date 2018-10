Morero, il Lanusei e i veleni: "Non siamo il Graziani team" Conferenza del capitano dell'Avellino, che ha detto la sua sul "duello" a distanza tra i tecnici

di Marco Festa

“E’ stata una brutta partita nella quale abbiamo commesso tanti errori individuali e di squadra. Abbiamo analizzato la prestazione con l’Atletico e ora vogliamo assolutamente rifarci domenica prossima." Non poteva che ripartire da qui capitan Santiago Eduardo Morero, che ci ha messo faccia e carisma nel corso della conferenza stampa indetta al termine della prima seduta di allenamento settimanale del Calcio Avellino dopo la bruciante sconfitta a Fregene, contro l'Atletico, ed in vista della sfida casalinga (domenica, ore 14:30) contro la capolista Lanusei dell'ex Graziani. E a proposito dei sardi: a tenere banco nelle ultime ore è stata la polemica a distanza tra il mister degli isolani, Aldo Gardini, e lo stesso allenatore dei biancoverdi. Un botta e risposta senza ricorso alla diplomazia. “Noi siamo l’Avellino, non il Graziani team. Quella è una battaglia del mister con la sua ex squadra." – ha proseguito Morero, con fermezza - "Questo aspetto non ci deve caricare perché le motivazioni le troveremo dentro di noi, nella gente che verrà a vederci e in questa maglia. Con il Lanusei ci aspetta una partita difficile perché merita di essere primo. Sono fiducioso, faremo una grande partita e ci riprenderemo quanto perso domenica scorsa."

In campo, lungo colloquio tra Sforzini, Graziani e lo stesso Morero: “Abbiamo espresso al mister il nostro pensiero e lui ha fatto lo stesso. Ci siamo detti cosa non è andato, abbiamo sbagliato tanto concedendo i primi due gol su rigore. Siamo riusciti a pareggiare la partita e poi quasi a passare in vantaggio con un gol che è stato annullato. Dopo abbiamo avuto delle possibilità per pareggiare di nuovo o per riaprire la partita sul 3-1 ma gli errori sono stati davvero troppi e banali."

Oggi l'argentino è stato costretto a fermarsi per qualche piccolo problema alla schiena: "Me lo porto dietro dalla partita con il Cassino. Quando vado a caricare un po’ avverto una contrattura. Penso che andrà tutto bene, farò le cure del caso e cercherò di essere disponibile." ha concluso Morero.

Clicca qui per rivedere la conferenza stampa integrale di Santiago Eduardo Morero (video tratto da OttoChannel.tv)