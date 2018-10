Avellino, la proposta di Ciampi: "Un museo della Serie A" L'idea del sindaco nel corso di un'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport"

"Sono molto contento di aver rilasciato, insieme all’assessore allo Sport, Donatella Buglione, un’intervista al giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Giulio Di Feo. Il popolare quotidiano sportivo, la settimana prossima, dedicherà un’intera pagina alle vicende dell’Avellino Calcio." Parole e idee firmate Vincenzo Ciampi. Attraverso la sua pagina facebook ufficiale, in un posto, il sindaco del capoluogo irpino ha anticipato alcuni contenuti del colloquio tenuto in mattinata preannunciando un'idea per celebrare il blasone del club biancoverde: "A Giulio Di Feo" - ha proseguito Ciampi - "abbiamo raccontato il percorso che ci ha permesso, quest'estate, di contribuire a far rivivere il calcio in città dopo la cancellazione dell'Avellino dalla Serie B e testimoniato l’orgoglio di rappresentare questi splendidi tifosi che, nonostante le disavventure, sono più calorosi che mai e sempre più attaccati ai colori biancoverdi. Anzi, mi sento di ringraziare di vero cuore tutti i supporter che, ogni settimana, dimostrano tutto il loro amore verso l’Avellino Calcio. Noi crediamo molto nella funzione sociale ed aggregativa dello sport e, non per caso, è la prima volta che ad Avellino viene creato un assessorato ad hoc. Non vogliamo fare nessuna differenza tra uno sport e l’altro, anzi, siamo molto impegnati nella valorizzazione di quelli 'minori'. Al redattore della Gazzetta è, però, piaciuta molto un’idea, ancora da sviluppare, che ci è stata suggerita da alcuni addetti ai lavori e tifosi e che vorrei portare avanti con l’assessore Buglione, ovvero la creazione di un' 'Museo della Serie A', un luogo in cui si possano rivivere i magnifici dieci anni trascorsi dall’Avellino nella massima Serie, un luogo che consenta anche ai giovani di avvicinarsi allo sport ed ai suoi valori."