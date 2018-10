Gerbaudo, sfogo social dopo l'espulsione con il Lanusei Doppia ammonizione per il piemontese nel match giocato ieri e vinto dai biancoverdi contro i sardi

Il centrocampista del Calcio Avellino, Matteo Gerbaudo, ha espresso, sulla pagina ufficiale Instagram, il rammarico per l'espulsione rimediata nel match vinto dai biancoverdi contro il Lanusei, il 2-1 che ha garantito il ritorno in vetta alla squadra di Archimede Graziani. "L’ingiustizia è una cosa che non mi andrà mai giù. - ha spiegato il nativo di Moncalieri - Tutto fuori da ogni logica. La mancanza di rispetto è nei confronti di chi, come tutti noi, svolge il proprio lavoro mettendoci anima e corpo. Felice per la grande prestazione e vittoria ma molto dispiaciuto per aver lasciato i miei compagni soffrire in 10 per 5 minuti". Gerbaudo ha lasciato il campo al 44' del secondo tempo per un cartellino rosso, frutto di doppia ammonizione (gioco falloso e perdita di tempo).

Verso Flaminia-Avellino - Il Calcio Avellino ha messo subito nel mirino la trasferta di Civita Castellana per il turno infrasettimanale. All'impianto sportivo del comune viterbese, "posti in tribuna invertiti" tra tifosi di casa e quelli ospiti, come annunciato dal Flaminia con una nota su Facebook. "La società comunica che, per motivi di ordine pubblico, i tifosi della Flaminia occuperanno la parte delle tribuna laterale con ingresso dal Parco Primo Maggio. Considerata l'eccezionalità dell'evento, la tribuna, con ingresso da via Minio, è stata riservata ai tifosi dell'Avellino".

