DIRETTA / Calcio Avellino - Sassari LD: pari di Antonelli Live dallo stadio "Partenio-Lombardi" al gara valida per la nona giornata del girone G di Serie D

di Marco Festa

In diretta dal "Partenio-Lombardi" Calcio Avellino - Sassari Calcio Latte Dolce, valida per la nona giornata del girone G di Serie D: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

(Aggiorna la pagina per seguire la diretta)

Calcio Avellino - Sassari Calcio Latte Dolce 1-1 (82')

Marcatori: st 4' De Vena, 32' Antonelli.

Calcio Avellino (4-4-2): Lagomarsini; Patrignani, Morero, Mikhaylovskiy, Parisi; Tribuzzi, Matute, Gerbaudo, Carbonelli (27' st Ventre); Ciotola (14' st Mentana), De Vena. A disp.: Longobardi, Acampora, Tompte, Nocerino, Buono, Totaro, Saporito. All.: Graziani.

Sassari Latte Dolce (3-5-2): Garau; Pireddu, Patacchiola (2' st Ravot), Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Gadau (14' st Piga), Masala (27' st Carboni), Marcangeli, Palmas (36' st Scanu), Tuccio. A disp.: Sortino, Daga, Gianni, Sartor, Magli. All.: Udassi.

Arbitro: Cavaliere di Paola. Assistenti: Bianchi di Roma 2 e Iocca di Isernia.

Note: Ammoniti: Morero, Ciotola e Masala per gioco falloso; Bianchi per proteste. Angoli: 2-6. Recupero: pt 1'.

Secondo tempo:

36' - Cambio Sassari: Palmas fa posto a Scanu.

35' - Sassari vicino al raddoppio: Marcangeli s'incunea in area di rigore e calcia sul primo palo, Lagomarsini con difficoltà in calcio d'angolo.

34' - Tribuzzi dalla distanza: la palla sibila alla sinistra di Garau e termina sul fondo.

32' - Pareggio del Sassari Calcio Latte Dolce. Colpo di testa in mischia, Lagomarsini respinge con l'aiuto della traversa il corner precedentemente guadagnato da Marcangeli, Antonelli s'avventa sul pallone e lo spedisce in fondo al sacco con una zampata da sottomisura.

31' - Gran chiusura di Parisi su Marcangeli. Angolo per il Sassari.

28' - Colpo di testa di Piga, blocca Lagomarsini.

27' - Due cambi: nell'Avellino Ventre rileva Carbonelli; nel Sassari Carboni al posto di Masala. L'Avellino torna con quatto under in campo.

23' - Piga dalla distanza: blocca Lagomarsini. Accesi i riflettori al "Partenio-Lombardi".

23' - Il Sassari sfonda sulla destra della difesa irpina, che si rifugia in angolo. Allontanato.

20' - L'Avellino attacca controvento, i lanci dalle retrovie si stoppano in volo.

19' - Ammonito Parisi per fallo su Masala. Il 2000 dei lupi entra in diffida.

18' - Gerbaudo dalla distanza, respinge coi pugni Garau, allontana la difesa.

18' - Contropiede quattro contro due per l'Avellino, che non riesce, però, a servire l'ultimo passaggio per andare in porta.

15' - Marcangeli di testa: abbondantemente al lato.

14' - Cambia anche l'Avellino: Ciotola, insufficiente, fa posto a Mentana. Lupi con cinque under in campo.

14' - Cambio Sassari: fuori Gadau, dentro Piga.

13' - Stop a inseguire di Citola, che poi va dritto sulle gambe di un avversario per cercare di rimediare: ammonito.

12' - Traversone dalla destra di Tribuzzi, torre di Carbonelli per De Vena, che controlla ma non riesce a calciare, ben controllato. Rimessa dal fondo.

9' - Cross dalla destra, Antonelli sbuca e sorprende tutti di testa: alto. Pericolo per l'Avellino.

8' - Il Sassari prova a reagire: terzo calcio d'angolo, Lagomarsini non esce, libera Mikhaylovskiy.

7' - Bene Carbonelli, anche in termini di applicazione: puntuale la copertura di Parisi che si era sganciato.

4' - Avellino in vantaggio. Carbonelli per De Vena, che salta Bianchi, si porta il pallone sul sinistro e lo scarica dal limite dell'area di rigore infilando Garau, tutt'altro che impeccabile, sul primo palo. Quinto centro stagionale per l'attaccante.

2' - Cambio per il Sassari: fuori Patacchiola, dentro Ravot.

1' - Si riparte senza cambi.

Primo tempo:

46' - Gerbaudo su punizone dalla sinistra, tiro-cross spinto dal vento che mette in difficoltà Garau: palla accompagnata sulla traversa e poi sul fondo. Non c'è tempo, però, di battere il corner. Si va al riposo sullo 0-0.

46' - Garau perde la palla, impazzita come una saponetta tra le sue mani, Parisi tenta di beffarlo con un lob dal vertice sinistro dell'area di rigore, ma l'estremo difensore dei sardi rimedia smorzando il pallone prima di bloccarlo.

45' - Parisi dentro per De Vena, che riesce solo a sfiorarla col petto per un rimbalzo a tutta velocità del pallone sul sintetico bagnato: palla sul fondo. Un minuto di recupero.

41' - Ammonito Bianchi per proteste.

36' - Morero dritto sulle caviglie di Palmas: ammonito il capitano dei lupi.

33' - Mikhaylovskiy: piattone al volo direttamente in Curva Nord.

32' - Sempre Tribuzzi: palla dentro, si salva affannosamente in angolo il Sassari.

31' - Ciotola non approfitta di un buco difensivo del Sassari mettendoci una vita a controllare il pallone.

28' - Matute innesca Tribuzzi: destro sull'esterno della rete poco dopo l'ingresso in area di rigore.

27' - De Vena arma il sinistro dai venticinque metri, la palla schizza davanti a Garau che non riesce a tenerla, ma si salva in due tempi approfittando dell'assenza di calciatori irpini per un eventuale tap-in.

21' - Calcio d'angolo per gli ospiti: Bianchi raccoglie la palla da versante opposto al punto al punto di battuta e la rimette in mezzo, spazza la retroguardia irpina.

19' - Marcangeli supera in velocità Morero e piazza la zampata: provvidenziale Lagomarsini, che salva con la mano di richiamo.

17' - Punizione dai venticinque metri, posizione centrale, per il Sassari Calcio Latte Dolce (fallo di Mikhaylovskiy). Bianchi spara altissimo: palla in Curva Sud.

15' - Tribuzzi va via sulla fascia e mette dentro un cross invitante sul secondo palo, si rifugia in angolo la difesa sarda.

14' - Palmas sfonda sulla corsia destra dell'Avellino e mette al centro per Palmas, palla sporcata che attraversa tutta l'area di rigore prima di essere allontanata.

12' - Azione insistita dell'Avellino, allontana il Sassari Latte Dolce.

11' - Sta tenendo tutto sommato bene il sintetico del "Partenio-Lombardi" nonostante le abbondanti precipitazioni, il pallone rallenta solo in poche zone del campo.

6' - Patrignani prova a far filtrare per Ciotola, che non aggancia. Il pallone schizza verso l'area di rigore. Garau la fa sua.

3' - L'Avellino parte col piede pigiato sull'acceleratore e attacca a favore di vento in questo primo tempo.

1' - Partiti. Curva Sud compatta nell'anello inferiore. Si fanno sentire i tifosi biancoverdi.

0' - I problemi di connessione sembrano essere stati risolti: condizionale d'obbligo, ma dovremmo essere in grado di raccontarvi in presa diretta Calcio Avellino - Sassari Calcio Latte Dolce.

N.B.: Comunicazione di servizio: per problemi tecnici legati alla wi-fi del "Partenio-Lombardi" il live verrà potrebbe essere aggiornato a fine primo tempo e a fine gara. Ci scusiamo per l'eventuale disservizio con i nostri lettori.

0' - Spalti semideserti: in tanti hanno preferito rimanere a casa a causa delle pessime condizioni meteo.

0' - Tutto pronto per il calcio d'inizio di Calcio Avellino - Sassari Calcio Latte Dolce, valida per la nona giornata del girone G di Serie D. Pioggia e vento a tutta forza sul "Partenio-Lombardi", ma la gara, salvo peggioramenti, si giocherà regolarmente. Sono arrivate le formazioni ufficiali: nell'Avellino Patrignani viene preferito a Nocerino come terzino destro e Carbonelli a Tompte largo a sinistra sulla fascia a centrocampo. De Vena stringe i denti e va in campo: il suo partener in attacco sarà Ciotola. Dondoni va in tribuna per un affaticamento muscolare. Per il resto l'undici titolare è quello annunciato alla vigilia. Il Sassari Calcio Latte Dolce di Udassi col 3-5-2.