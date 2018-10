Viabilità e sicurezza per Monterosi-Avellino: le disposizioni Il comunicato a firma del sindaco del Comune laziale, Sandro Giglietti: ecco tutti i dettagli

Comunicato stampa del Comune di Monterosi in vista dell’incontro di calcio del campionato di Serie D tra Monterosi FC e Calcio Avellino (in programma domenica, alle 14:30), inerente le disposizioni di viabilità, sicurezza, orario apertura biglietterie ed apertura cancelli:

Il comunicato - "In occasione della partita Monterosi FC – Calcio Avellino prevista per il giorno 4 novembre 2018 ore 14.30 si fa presente quanto segue:

- apertura biglietterie alle ore 12,30 (se presentano disponibilità) – biglietti disponibili per i tifosi ospiti n. 220.

- apertura cancelli ore 13,30.

- La viabilità e la sicurezza osserveranno le seguenti disposizioni:

• parcheggio disponibile p.le Varisco;

• parcheggio disponibile p.le Nassirya;

• parcheggio pullman ed auto tifosi ospiti via C.A. Dalla Chiesa tratto compreso tra via Mazzini e via A. Moro (zona antistante il cimitero);

• entrata “tifosi ospiti” p.le Dello Sport;

• entrata “tifosi locali” viale Dello Sport;

• per chi arriva da Viterbo o da Roma entrata al Km 40 della via Cassia (svincolo di Monterosi).

Tutta l'area sarà videosorvegliata e pattugliata dalle forze dell'ordine.

Il sindaco di Monterosi, Sandro Giglietti."

Foto: www.monterosifc.com