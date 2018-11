Querelle Partenio-Lombardi, nota ufficiale di Walter Taccone "Disponibile a un'intesa sino al termine della stagione in attesa di soluzione delle vicende U.S."

di Marco Festa

Caso "Partenio-Lombardi", nota dell’Unione Sportiva Avellino sulla querelle esplosa nella serata di ieri con la Calcio Avellino SSD, che ha deciso di abbandonare la struttura in seguito alle mancate condizioni per la stipula di una nuova convenzione in grado di garantirle l'uso esclusivo dello stadio.

Di seguito il comunicato stampa integrale della società di Walter Taccone:

“La U.S. Avellino, al fine di evitare qualsiasi possibile equivoco, rende noto che, nell’incontro tenutosi nel pomeriggio di ieri presso il Comune di Avellino, il presidente Walter Taccone non solo ha confermato la disponibilità a prorogare gli accordi per l’uso esclusivo dello stadio da parte della Calcio Avellino SSD, ma, soprattutto, al fine di tranquillizzare la tifoseria – oltre che la stessa Calcio Avellino SSD – ha anche precisato di essere disponibile a formalizzare l’accordo per l’uso dell’impianto sino al termine della stagione sportiva, in attesa della complessiva soluzione delle note vicende che ancora interessano l’U.S. Avellino. A scanso di qualsiasi equivoco, la disponibilità espressa verbalmente direttamente al sindaco è stata anche formalizzata per iscritto, mediante l’invio a mezzo P.E.C., nella stessa giornata di ieri, con comunicazione di conforme contenuto."