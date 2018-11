Avellino: De Vena, Tribuzzi e Sforzini tornano in gruppo Decisiva la rifinitura per Dondoni e Mithra. Caso Partenio: tutto rinviato a lunedì

di Carmine Quaglia

Nell'allenamento mattutino, Archimede Graziani ha ritrovato Alessandro De Vena, Ferdinando Sforzini e Alessio Tribuzzi. Il Calcio Avellino recupera tre pedine verso la trasferta di Monterosi, in programma domenica. Per Nicolas Mithra e Niccolò Dondoni sarà, invece, decisiva la rifinitura che si terrà, a porte aperte, al Country Sport di Picarelli, tornata base operativa dopo l'uscita, almeno per il momento, dallo stadio Partenio-Lombardi. E' saltato l'incontro che si prefigurava, in mattinata, tra i rappresentanti della SSD Calcio Avellino e quelli dell'US Avellino. Nel caso specifico, c'era attesa per un tavolo tecnico alla presenza dei rispettivi presidenti delle società, Claudio Mauriello e Walter Taccone. Nessun incontro a Palazzo di Città con l'Assessore allo Sport del Comune di Avellino, Donatella Buglione, che ha definito alcuni punti della situazione.

"L'obiettivo è risolvere qualche aspetto nella giornata di lunedì - ha spiegato Buglione - alla presenza di Taccone e di De Cesare. Attualmente, secondo il Patrimonio, non ci sono gli estremi per la rescissione del contratto anche perché Taccone ha dichiarato che presenterà una squadra Under 15. La società nuova deve pagare un canone di 9500 euro. Per fare un campionato di Serie D, onestamente è tantissimo. A loro conviene giustamente andare al Country o giocare fuori. Come amministrazione, cercheremo ovviamente di far subentrare la nuova società. Vogliamo che, comunque, il calcio giochi qui ad Avellino e non a Montemiletto o al Country".

