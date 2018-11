Monterosi-Avellino: il settore ospiti è sold out Disponibili solo biglietti di tribuna locale per i residenti fuori la provincia di Avellino

E' già sold out il settore ospiti dello stadio "Marcello Martoni" di Monterosi. La scorta di 200 tagliandi, destinati alla gradinata ospite, è andata esaurita in fase di prevendita. Per la gara di domani, Monterosi FC - Calcio Avellino (calcio d'inizio alle 14.30), restano a disposizione solo biglietti di tribuna locale per i residenti fuori la provincia di Avellino. Acquisto dei tagliandi fino alle 20 di oggi sulla piattaforma ciaotickets. Domani, invece, la vendita diretta alla biglietteria dell'impianto del comune viterbese che aprirà alle 12.30.

Foto: pagina ufficiale Facebook Monterosi FC

Redazione Sport