696 TV Otto Channel: 0825, rivedi l'ultima puntata Ospiti il tecnico Nello Di Costanzo e l'ex vice sindaco di Avellino, Antonio Gengaro

Ieri sera, nel consueto appuntamento della domenica alle 21, sul canale 696 è andata in onda la nona puntata di "0825", il format di Otto Channel dedicato al Calcio Avellino con un'ampia finestra sulle campane impegnate nel girone C di Serie C.

In studio, con Angelo Giuliani e Marco Festa, il tecnico Nello Di Costanzo e l'ex vice sindaco di Avellino, Antonio Gengaro. Nel corso della serata è intervenuto telfonicamente il direttore sportivo del Calcio Avellino, Carlo Musa (clicca qui per riascoltare il collegamento).

Clicca qui per rivedere 0825 del 4 novembre 2018.

0825 torna domenica 11 novembre, alle 21, con la nona puntata della stagione 2018/2019.