Avellino, il punto sul mercato del direttore sportivo Musa Da Di Paolantonio alle strategie per rinforzare la batterie degli under: da 696 TV

di Marco Festa

Soddisfatto per il pari a Monterosi, prudente sul capitolo mercato. Il direttore sportivo del Calcio Avellino, Carlo Musa, è intervenuto telefonicamente ieri sera in diretta a 696 TV Otto Channel nel corso della nona puntata stagionale di 0825.

Confermato l'interesse per il centrocampista Di Paolantonio e la ricerca di un centrale difensivo di piede sinistro (Capitani in pole, ndr), ma piede pigiato sul freno dopo le dichiarazioni nel post partita con il Sassari Latte Dolce del tecnico Archimede Graziani - che dava i due innesti come imminenti e che ieri ha invitato a chiedere lumi proprio al diesse sul loro mancato arrivo in settimana -.

Smentita di rito sui contatti avuti per l'attaccante della Casertana, Alfageme e idee chiare sul capitolo under per cui si aspetterà, da quanto lasciato intendere, il mercato di gennaio per pescare tra i professionisti.

Di seguito il link per riascoltare il collegamento integrale del direttore sportivo Carlo Musa: (clicca qui)