Avellino, caso Partenio: fumata grigia per la convenzione Ipotesi nuova convenzione per l'utilizzo dell'impianto sportivo irpino

Nuovo incontro a Palazzo di Città per la risoluzione del caso Partenio-Lombardi. Riunione tra i delegati dell'Amministrazione Comunale, il presidente dell'US Avellino, Walter Taccone, e la SSD Calcio Avellino. La società di patron Gianandrea De Cesare è stata rappresentata dal presidente Claudio Mauriello. Esito da fumata grigia con le parti che si riaggiorneranno dopo il consiglio d'ammistrazione della SSD Caclio Avellino che definirà i passi successivi.

Sul tavolo, l'ipotesi di una nuova convenzione, ma con il passare delle ore cresce sempre più il dubbio relativo alla disputa regolare del prossimo match dei biancoverdi, ovvero Avellino-Castiadas (domenica alle 14.30), sul manto erboso in sintetico del Partenio-Lombardi. Al momento, la stessa squadra irpina non ha confermato il Country Sport come sede degli allenamenti settimanali.

Redazione Sport