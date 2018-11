Partenio, Taccone ha chiesto la risoluzione della convenzione Confermata l'anticipazione di Ottopagine.it e 696 TV OttoChannel: ecco la nota ufficiale dell'U.S.

di Marco Festa

Come anticipato nella serata di ieri su Ottopagine.it nell'articolo "Avellino, c'è la svolta: Taccone pronto a lasciare il Partenio", è ufficiale il passo indietro dell'ex numero uno del calcio biancoverde attraverso una nota inviata al sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, al dirigente del settore Patrimonio del Comune di Avellino, Luigi Cicalese e alla Calcio Avellino SSD.

Di seguito la comunicazione integrale a firma di Walter Taccone:

"Faccio seguito agli incontri di recente tenutisi per risolvere la questione relativa all’utilizzo dello Stadio Partenio-Lombardi e, a conferma di quanto già dichiarato in tali sedi, Vi significo, anche con la presente, la volontà di risolvere la convenzione stipulata il 20.6.2013 tra il Comune di Avellino e la U.S. Avellino 1912 s.r.l. e Vi invito a farmi conoscere le modalità, tempi e forme per la sua formalizzazione, nonché a predisporre tutti i necessari atti nel più breve tempo possibile.

Preme al sottoscritto precisare che la presente formale comunicazione si rende doverosa, nell’ottica della massima collaborazione e nel rispetto della tifoseria, per svincolare l’Ente dai limiti previsti dalla convenzione e consentire da subito l’utilizzo dello Stadio alla Calcio Avellino s.s.d. a condizioni diverse da quelle previste dalla convenzione.

A ciò non sarà di ostacolo la presenza nell’impianto sportivo di beni, impianti, materiali, arredi ed attrezzature di proprietà della U. S. Avellino 1912 s.r.l.. Essi, infatti, potranno essere utilizzati dalla Calcio Avellino s.s.d., del tutto gratuitamente e con modalità che verranno concordate direttamente con la stessa, sino a quando essa renderà note le proprie determinazioni sul destino di tali beni. Cosa che, come assicurato al sottoscritto direttamente dal Presidente Mauriello, avverrà entro la fine del corrente anno, in maniera che, ove non vi fosse l’interesse a trattenerli, si potrà, senza creare ostacoli alle attività sportive, procedere al loro asporto durante la sosta invernale dei campionati, eccezion fatta, naturalmente, per il manto in sintetico che, invece, sarà disponibile, sempre gratuitamente, per la società subentrante sino al termine della stagione sportiva, quando la Calcio Avellino SSD dovrà comunicare al sottoscritto le sue determinazioni anche in relazione a tale bene."