Avellino, c'è la svolta: Taccone pronto a lasciare il Partenio Stando a quanto raccolto da Ottopagine.it e 696 TV Otto Channel è all'epilogo la querelle stadio

di Marco Festa

In aggiunta a quanto vi abbiamo riferito nell'articolo "Avellino, ecco la chiave per giocare regolarmente al "Partenio-Lombardi", postato pochi minuti fa su Ottopagine.it, trapela una clamorosa indiscrezione: il presidente dell'U.S. Avellino, Walter Taccone, avrebbe maturato nelle scorse ore la volontà di fare un passo indietro per il "Partenio-Lombardi" procedendo immediatamente alla risoluzione della convenzione in essere dopo la riunione tenuta ieri a Palazzo di Città. All'origine della decisione un intento distensivo nei confronti della piazza e della Calcio Avellino SSD. Restano da definire e conoscere nel dettaglio le modalità, sotto il profilo economico, di questa definitiva uscita di scena. Si potrà, dunque, procedere immediatamente, o in ogni caso con tempi decisamente più celeri, alla stipula della nuova convenzione, per l'uso esclusivo dello stadio, tra il Comune di Avellino e il neo-nato club di De Cesare; senza necessità di deroghe transitorie, se non, a questo punto, per un breve lasso di tempo e per questioni meramente tecniche.