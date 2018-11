L'Avellino al Partenio. Buglione: "Evitato il trasloco..." Accordo in deroga sino al 31 dicembre 2018 in attesa della stipula della nuova convenzione

Stadio Partenio-Lombardi: questa mattina - dopo l’arrivo della Pec indirizzata al sindaco di Avellino Vincenzo Ciampi da parte dell’Us Avellino 1912 con la quale il Presidente Walter Taccone ha confermato “la volontà di risolvere la convenzione stipulata il 20.06.2013 tra il Comune di Avellino e la U.S. Avellino” - l’assessore allo Sport, Donatella Buglione, ha convocato a Palazzo di Città il Presidente della “Calcio Avellino Ssd” Walter Mauriello. Nel summit si è iniziato a parlare della nuova convenzione che sarà posta in essere tra Comune e “Calcio Avellino”, per la quale, però, sono necessari tutti i tempi tecnici del caso.

Nel corso dell’incontro, al quale ha preso parte anche il dirigente del Settore Patrimonio, Luigi Cicalese, l’assessore Buglione ha manifestato la volontà di portare domani in giunta la proposta di delibera con la quale si concede alla “Calcio Avellino Ssd” l’utilizzo dell’impianto di via Zoccolari fino al 31 dicembre, dietro il pagamento del canone come già stabilito dalla vecchia convenzione con l’U.S. Avellino. Quindi, la partita di sabato prossimo si giocherà regolarmente al “Partenio-Lombardi”.

“Credo – sottolinea Donatella Buglione – che il ruolo svolto dall’amministrazione sia stato importante, se non decisivo. La nostra mediazione è stata fondamentale. La settimana scorsa c’era il rischio che Avellino fosse privata del calcio giocato. Questo rischio è stato scongiurato e ne siamo contenti, soprattutto per i tifosi biancoverdi che restano il bene più prezioso di questa città, visto il loro forte attaccamento ai nostri gloriosi colori. Proseguiamo il nostro lavoro per valorizzare sempre più lo sport nel capoluogo irpino”.