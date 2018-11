Avellino, tegola Sforzini: stop forzato per l'attaccante L'ariete è stato sottoposto a ecografia per il riacutizzarsi dei problemi alla coscia sinistra

di Marco Festa

Brutte notizie in mattinata per il Calcio Avellino e Ferdinando Sforzini. L'attaccante, che ieri si era gestito e domenica scorsa ha giocato tutta la partita contro il Monterosi, è stato sottoposto a ecografia in seguito al riacutizzarsi dei problemi (distrazione) al retto femorale della coscia sinistra, che gli aveva impedito di giocare contro il Sassari Latte Dolce. Il verdetto dell'esame non lascia spazio a dubbi: stop forzato di almeno una settimana. Sforzini salterà, dunque, la gara casalinga di sabato (ore 14:30) contro il Castiadas, ma anche il turno infrasettimanale in programma mercoledì ad Aprilia.