Avellino, Di Paolantonio: c'è pure l'ufficialità dell'ingaggio Comunicato ufficiale della Calcio Avellino SSD: i dettagli dell'intesa col centrocampista teramano

di Marco Festa

Dopo le prime parole da calciatore biancoverde al microfono di 696 TV Otto Channel, è arrivato anche il comunicato ufficiale della Calcio Avellino SSD sull'ingaggio sino al termine della stagione del centrocampista, classe '92, Alessandro Di Paolantonio. Il calciatore teramano ha pure posato con tanto di nuova maglia dopo la firma del contratto (vedi foto a corredo dell'articolo, tratta da avellinossd.it): "Di Paolantonio" - si legge nella nota ufficiale del club irpino - "vanta 150 presenze in LegaPro e da oggi sarà a disposizione di mister Archimede Graziani."

"È un onore poter vestire la maglia dell'Avellino." - ha dichiarato attraverso il portale ufficiale dei lupi Di Paolantonio - "È una chiamata che non si può assolutamente rifiutare, indipendentemente dalla categoria. Non nego che ho aspettato con ansia questo momento, non vedo l'ora di poter giocare al Partenio trascinato dalla splendida tifoseria biancoverde."