Calcio Avellino, alle 21 su 696 TV nuova puntata di 0825 Spazio ai tifosi da casa. Telefonate in diretta: 082523743; sms e messaggi whatsapp al 3428725223

Alle 21, in diretta sul canale del 696 digitale terrestre, ed in live streaming su www.ottochannel.tv, nuovo appuntamento con 0825, l'approfondimento settimanale sul cammino del Calcio Avellino nel campionato di Serie D con ampie finestre sulle campane impegnate nel girone C di Serie C. Highlights, interviste, indiscrezioni e anticipazioni, ma non solo. In studio, con Angelo Giuliani, il tecnico Sergio La Cava e i giornalisti Marco Festa e Luca Esposito.

Previsto un doppio collegamento telefonico: con mister Vincenzo Feola, allenatore dell'Aprilia, prossimo avversario del club biancoverde, e Massimiliano Santoriello, patron della Cavese.

Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 082523743. Potete inoltre interagire con lo studio anche tramite l'invio di sms e messaggi WhatsApp (anche audio) al 3428725223.