Verso Aprilia-Avellino: ecco la terna arbitrale Si conferma il dubbio Gerbaudo per il match infrasettimanale

Il Calcio Avellino vola verso il turno infrasettimanale. Mercoledì, alle 14.30, i lupi faranno visita all'Aprilia Racing Club allo stadio "Quinto Ricci" del comune pontino. La gara sarà diretta dal signor Simone Galipò della sezione di Firenze. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Mattia Regattieri di Finale Emilia. In stagione, Galipò ha diretto due nobili decadute: il Bari (vincente sulla Sancataldese per 4-1) e il Modena (corsaro a Lodi sul campo del Fanfulla con il risultato di 2-1). L'arbitro fiorentino ha già fischiato in una gara con protagonista il club laziale (Budoni-Aprilia 1-2). Intanto, per l'Avellino si conferma il dubbio legato all'impiego di Matteo Gerbaudo, costretto all'uscita nel match vinto dai ragazzi di Archimede Graziani contro il Castiadas sabato scorso al Partenio-Lombardi.

Redazione Sport