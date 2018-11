Avellino, Capitanio si presenta: "Un sogno essere qui" Domani, ad Aprilia, il difensore partirà dalla panchina. Tre importanti defezioni per Graziani

di Marco Festa

Senza sosta. Mandato in archivio il successo di misura sul Castiadas, il Calcio Avellino è pronto alla sfida infrasettimanale in programma domani, alle 14:30, ad Aprilia, valida per la dodicesima giornata del girone G di Serie D. Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta in mattinata al "Partenio-Lombardi", i lupi hanno ricevuto la visita di Claudio Mauriello, a colloquio negli spogliatoi con la squadra prima della partenza alla volta dell'Agro Pontino.

Chiaro l'invito del presidente al gruppo: scendere in campo con mentalità vincente, senza accontentarsi a monte di un pareggio che farebbe comunque morale e classifica per il valore dell'avversario, ma, soprattutto, date le numerose defezioni con cui fare i conti. Il tecnico Graziani dovrà, infatti, rinunciare a Sforzini, come già messo in preventivo, ma anche a Gerbaudo, alle prese con noie muscolari e Mithra, che è tornato a farsi male alla caviglia sinistra già malandata, oltre a Longobardi, Scarf e Urbanski. Non figura nell'elenco dei convocati uno dei due neo-acquisti: il centrocampista Di Paolantonio, che deve trovare la migliore condizione.

Partirà, invece, dalla panchina il difensore Capitanio. Un jolly nelle retrovie per i biancoverdi, presentato ufficialmente: "Per me essere qui è un sogno" - ha esordito il centrale, di piede mancino, ex Ravenna - "Sono un centrale, ma in carriera ho giocato anche terzino. Per me conta solo lavorare senza parlare, pedalare a testa bassa, la posizione in cui l'allenatore deciderà di impiegarmi non farà differenza. L'unica cosa che deve interessarmi è dare il massimo anche nel secondo di partita che il mister vorrà concedermi. Il girone G? Ostico, con squadre proprio come l'Aprilia e lo stesso Castiadas, che ho visto all'opera sabato scorso. Il nostro obiettivo è dichiarato: a maggio vogliamo essere in un'altra categoria. Lo merita questa società, straordinariamente organizzata in ogni suo aspetto, e, in primis, la tifoseria: domenica mi ha lasciato a bocac aperta."

Tornando alla stretta attualità, al "Quinto Ricci" di Aprilia", a comporre l'ormai collaudato 4-3-1-2 del lupo di partenza saranno Lagomarsini tra i pali; Patrignani, Morero, Mikhailovsky e Parisi in difesa; Buono, Matute ed Acampora a centrocampo; Tribuzzi alle spalle di De Vena e Mentana. Trecento i tifosi irpini al seguito.

