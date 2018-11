Calcio Avellino, la dura realtà e le rosee aspettative Miscela esplosiva innescata dai risultati negativi: per la prima volta allenamenti a porte chiuse

di Marco Festa

La dura realtà e le rosee aspettative. Un mix micidiale per il Calcio Avellino, che per la prima volta nella sua giovane storia, dopo la sconfitta ad Aprilia - la terza nelle ultime quattro trasferte - chiude le porte ai suoi allenamenti per isolarsi dalle prime, pronosticabili, pressioni esterne. Che la squadra, costruita in fretta e furia nello scorso mese di agosto, fosse come il modello base di un'automobile da sviluppare attraverso il mercato di dicembre e gennaio in una Ferrari per la categoria, nel rispetto delle regole più volte ribadito dal patron De Cesare, non è mai stato un mistero. Per certi versi, tra fase di rodaggio e in attesa della messa a punto finale, era, dunque, perfino prevedibile un inizio di stagione con qualche brusca frenata. Ma la pazienza, si sa, non è propria delle platee calcistiche. Soprattutto di quelle ambiziose. Figuriamoci se pure ferite.

E così, i risultati si sono presi ancora una volta ed inevitabilmente la scena avvelenando gli umori di una significativa parte della piazza, che vuole legittimamente stravincere, o almeno vincere senza affanni, il modesto girone G del campionato di Serie D per riscattare un'estate da film horror, culminata con l'esclusione dalla Serie B, pur non dipesa dalla nuova proprietà. Un obiettivo, quella della promozione, d'obbligo se ti chiami Avellino e giochi la vecchia Interregionale; più volte confermato e ribadito dalla nuova dirigenza. Ma non basta. E allora: ecco la prima vera crisi del nuovo corso biancoverde, con il tecnico Graziani e il direttore sportivo Musa finiti nel mirino delle critiche, ma il cui lavoro potrà effettivamente essere giudicato solo dopo le finestre per rinforzare, per certi versi rifondare la squadra, palesemente lacunosa. Nel frattempo, primo posto a -5 e lupi blindati in vista della gara casalinga di domenica con la Vis Artena. Da vincere, scontato dirlo, a ogni costo.