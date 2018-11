Calcio Avellino: dubbi sull'impiego di Gerbaudo e Sforzini Via alla prevendita dei biglietti per assistere alla gara tra il Calcio Avellino e la Vis Artena

Si confermano le incognite dal nome Matteo Gerbaudo e Ferdinando Sforzini per il Calcio Avellino verso la gara con la Vis Artena, in programma domenica, allo stadio Partenio-Lombardi, con calcio d'inizio alle 14.30. In mattinata, lo staff medico biancoverde ha valutato la condizione fisica di Gerbaudo. Il centrocampista ha effettuato prove atletiche e poi si è aggregato alla squadra per la seduta di allenamento. Ferdinando Sforzini sarà, invece, valutato domattina, nel corso della rifinitura. Percorso personalizzato per Alessandro Di Paolantonio che, successivamente, ha raggiunto i compagni di squadra per l'allenamento mattutino. Solo lavoro differenziato per Nicholas Mithra e Michael Scarf.

Prevendita biglietti - "La Società informa che oggi avrà inizio la prevendita dei tagliandi per la gara tra la Calcio Avellino SSD e la Vis Artena, valevole per la tredicesima giornata di campionato di LND, girone G. - si legge nel comunicato diffuso dalla Calcio Avellino SSD - I biglietti potranno essere acquistati da domani presso il botteghino sito allo Stadio "Partenio-Lombardi" di Avellino, e presso i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket).

I prezzi dei tagliandi: tribuna Montervergine Centrale 25 euro, Tribuna Terminio 12 euro, Curva Sud 8 euro.

La vendita presso la biglietteria dello Stadio "Partenio-Lombardi" rispetterà i seguenti giorni ed orari di vendita: oggi dalle ore 16 alle 19, domani dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10.30 fino all'inizio del match.

Si informano i tifosi che, anche per la suddetta gara, gli accessi alla Curva Sud saranno disciplinati secondo quanto segue:

- i possessori dell’abbonamento annuale potranno accedere attraverso i varchi a loro esclusivamente dedicati dal lato Curva Sud/Tribuna Montevergine

- i possessori di biglietto potranno accedere attraverso i varchi presenti al lato Curva Sud/Tribuna Terminio.

Per favorire il regolare deflusso della coda, è consigliabile arrivare allo stadio in anticipo".

Redazione Sport