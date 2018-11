Avellino, Graziani: "C'è da tener botta fino a dicembre" Domani alle 14.30, la sfida tra il Calcio Avellino e la Vis Artena allo stadio Partenio-Lombardi

"Penso che domani dobbiamo essere concentrati, con l'obiettivo di fare la partita e di farla nostra nel migliore dei modi possibili". Archimede Graziani ha presentato la sfida tra il suo Calcio Avellino e la Vis Artena, in programma domani (ore 14.30) allo stadio Partenio-Lombardi. "Non si tratta di un risveglio delle coscienze, penso che tutti noi ci stiamo mettendo impegno e volontà, poi tante volte esce la partita giusta altre, come capitato recentemente no. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Però posso dire che l'animo e la serenità di tutti è rivolto a dare il massimo".

Sulla classifica dei lupi - "Non è una questione di 3 o 5 punti dalla vetta. Sicuramente qualcosa nella nostra prima parte di campionato abbiamo lasciato dietro, però l'obiettivo era quello di rimanere in alto, il più possibile vicino alla vetta se non in testa, per poi portare tutte le modifiche necessarie e cominciare, attraverso il lavoro, iniziare un percorso di vertice nella seconda parte del torneo per prenderci quello che vi ho sempre detto".

Sulla definizione di errore individuale - "So di essere criticato quando dico errori individuali. Ma calcisticamente parliamo di quello, e non lo faccio per mettere alla gogna i miei giocatori, ma anzi per migliorarli e farli crescere attraverso i propri sbagli. I ragazzi lo sanno, altrimenti se non fosse cosi non ci sarebbe armonia nello spogliatoio e non ci sarebbe la serietà che continuamente mi dimostrano. I miei errori? Io sono il primo a sbagliare, ogni giorno. Ma cerco di individuarli per correggerli, ed è quello che devo fare con i miei calciatori, aiutare a riconoscerli".

Sugli infortuni - "Seguiamo un processo rigoroso e metodologico. Prima i nostri giocatori sono in cura dal medico, quando ho l'ok del medico si passa al preparatore atletico. Solo in ultima analisi io li metto in campo e li faccio giocare. Ho la fortuna di avere uno staff di primissimo livello, quindi è giusto che io sia rispettoso del loro parere. Io faccio giocare chi alleno".

Per la sfida di domani contro la Vis Artena, Graziani non ha convocato, per infortunio, Sforzini, Di Paolantonio e Scarf. Assenti dalla lista dei convocati, per scelta tecnica, Mithra, Mikhaylovskiy, Ventre, Totaro, Urbansky e Bruno.

Redazione Sport