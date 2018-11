DIRETTA / Calcio Avellino - Vis Artena: tris di Ciotola Live dal "Partenio-Lombardi" la gara valida per la tredicesima giornata del girone G di Serie D

di Marco Festa

In diretta dal "Partenio-Lombardi" Calcio Avellino - Vis Artena: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

(Aggiorna la pagina per seguire la diretta)

Calcio Avellino - Vis Artena 3-1 (Fine primo tempo)

Marcatori: pt 7' Costantini, 10' De Vena, 14' Ciotola, 42' Ciotola.

Calcio Avellino (4-4-2): Lagomarsini; Patrignani, Morero, Capitanio, Parisi; Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Carbonelli; Ciotola, De Vena. A disp.: Longobardi, Acampora, Mentana, Pisano, Tompte, Nocerino, Buono, Dondoni, Cuomo. All.: Graziani.

Vis Artena (4-3-3): G. Sabelli; Marianelli, Tarantino, Costantini, Montesi; Palombi, Binaco, Panella; Pagliaroli, Persichini, Austoni. A disp.: Florio, Cristini, Gatta, Cestrone, P. Sabelli, Di Curzio, Basilico, Minucci, Pompei. All.: Punzi.

Arbitro: Croce della sezione di Novara. Assistenti: Filip della sezione di Torino e Songia della sezioni di Bra.

Note: Ammonito Carbonelli per comportamento non regolamentare. Angoli: 1-3. Recupero: pt 2'.

Primo tempo:

47' - Finisce qui: si va al riposo sul risultato parziale di 3-1. Ospiti avanti con Costantini (7'), poi reti di De Vena (10') e doppietta di Ciotola (14' e 42').

47' - Vis Artena vicina al gol: Lagomarsini abbozza l'uscita poi ritorna tra i pali dopo un corner battuto dal solito Binaco, colpo di testa di Panella e bel riflesso del portiere irpino che para a palmo aperto distendendosi sulla sua sinistra.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Terzo gol dell'Avellino. Tribuzzi va via a tutta velocità sulla fascia destra e mette dentro per Citola, che deve solo spingerla in fondo al sacco. Esultanza con pallone sotto alla maglia e il dito alla bocca a mo' di ciucciotto: nascituro in arrivo.

41' - Patrignani cross basso, pulisce l'area di rigore la difesa della Vis Artena.

40' - Tutt'altro che rinunciataria la Vis Artena, che preme alla ricerca del pari e si conferma insidiosa su calci da fermo.

37' - Tocco di braccio di Carbonelli, che era avanzato troppo dalla barriera: ammonito.

35' - Gol Vis Artena, ma è tutto fermo per un fallo di Costantini, perso da Matute, su Patrignani. Il centrale difensivo aveva pregustato il bis di testa.

33' - Parisi in difficoltà costante contro Pagliaroli, che gli va ancora una volta via: trattenuta di maglia, fallo, e pallone allontanato con un gesto di stizza. L'arbitro Croce lo grazia non ammonendolo. Punizione dall'out destro per la Vis Artena.

32' - Scontro aereo tra Ciotola e Costantini. Gioco fermo, intervengono gli staff medici.

26' - Dopo dieci minuti senza grandi controlli è ancora Avellino: Tribuzzi rientra sul sinistro e lo scarica sull'esterno della rete invocando, invano, un calcio d'angolo.

16' - Ciotola vicino alla doppietta che sarebbe valsa il 3-1: deviazione mancata di un nulla su invito dalla destra.

14' - Avellino in vantaggio. Tribuzzi salta due uomini, va sul fondo e mette dentro un tiro-cross accompagnato in rete da Ciotola.

10' - Il pareggio dell'Avellino. Sventagliata sulla sinistra di Gerbaudo per Carbonelli, che addomestica il pallone e mette dentro un gran cross basso per De Vena: il bomber apre il pattone e fa secco Sabelli. Settimo gol stagionale per l'attaccante dei lupi, che rimettono subito in parità il risultato dopo tre minuti in svantaggio.

7' - Vis Artena in vantaggio. Angolo di Binaco, colpo di testa in torsione di Costantini che manda in rete all'altezza del secondo palo.

5' - Gianluca Sabelli con i pugni anticipa Ciotola, la arriva sulla fascia destra, sui piedi di Patrignani: bel cross al centro per De Vena, colpo di testa di poco alto sulla traversa. Lupi pericolosi.

3' - Gerbaudo: destro alto sulla traversa.

1' - Partiti. Bel gioco di gambe e apertura sulla destra di Gerbaudo per Tribuzzi, che non riesce ad agganciare il pallone. Rimessa laterale per la Vis Artena.

0' - Bel gesto dei circa 20 tifosi della Vis Artena, che hanno appena esposto uno striscione nel settore a loro riservato: "Un saluto alla città di Avellino". Fumogeni verdi e rossi accompagnano l'ingresso in campo della loro squadra al "Partenio-Lombardi".

0' - Buon pomeriggio dallo stadio "Partenio-Lombardi: tutto pronto per Calcio Avellino - Vis Artena, valida per la tredicesima giornata di Serie D. Lupi chiamati al pronto riscatto dopo la sconfitta di mercoledì scorso ad Aprilia, al termine di un tour de force di tre partite in otto giorni. Una sola novità nell'undici biancoverde rispetto alla formazione ipotizzata alla vigilia: Patrignani viene confermato e preferito a Nocerino nelle vesti di terzino destro. In attacco, fuori ancora Sforzini, spazio al tandem Ciotola - De Vena. Gerbaudo torna in campo. Sull'out mancino i 2000 Parisi e Carbonelli. Esordio dal primo minuto per Capitanio, con Mikhailovsky fuori per scelta tecnica al pari di Mithra. I due, con Ventre - non convocato pure lui - e lo stesso Sforzini, potrebbero essere tagliati a dicembre.