Avellino, per l'attacco si proverà l'assalto a Svidercoschi Intanto, da domani si aggregherà al gruppo un difensore under di una club del girone A di Serie C

di Marco Festa

I due giorni di riposo e calma - apparente, vedi caso Graziani – sono scivolati via in un amen per il Calcio Avellino, che da domani inizierà la preparazione in vista della trasferta di domenica, valida per la quattordicesima giornata del girone G di Serie D, sul campo dell'Ostia Mare. La ripresa si consumerà con una seduta di allenamento mattutina, a porte aperte, al “Partenio-Lombardi”. Giovedì prenderà, invece, la parola, in conferenza stampa, una delle più liete sorprese nella batteria degli under biancoverde: il talentuoso centrocampista, classe 2000, Tommaso Carbonelli, in gol contro il Cassino ed autore dell'assist al bacio di prima intenzione, per De Vena, per il momentaneo 1-1 domenica scorsa contro la Vis Artena.

Nel contempo, i fari saranno puntati ancora una volta sull'infermeria: da valutare le condizioni degli acciaccati Mitrha e Sforzini, lo stato di forma di Di Paolantonio e le condizioni di Lagomarsini, che ha riportato una forte contusione a un mignolo. Lavoro sul campo, ma anche appena al di fuori dello stesso, perché si avvicina l'apertura della finestra di mercato per le operazioni in entrata e in uscita tra le società della vecchia Interregionale e quella di gennaio con la possibilità di assicurarsi professionisti.

In tal senso, da domani, si allenerà con i biancoverdi il difensore Adriano Esposito, classe '99, di proprietà della Pro Piacenza (Serie C, girone A).

Al direttore sportivo Musa sono stati, intanto, offerti due attaccanti: il 33enne Claudio De Sousa, ex tra le altre di L'Aquila e Como, ora svincolato, e il 37enne Massimo Ganci, decisivo in un derby giocato il 9 maggio 2009 all'Arechi, con la maglia della Salernitana, ed attualmente nella Premier League di Malta, tra le fila dell'Hamrun Spartans, agli ordini di un altro ex granata, Giovanni Tedesco.

Piace Diego Albadoro della Ternana, ma l'obiettivo numero uno per il reparto avanzato è, però, un ex Lupa Roma che gioca attualmente nel girone C di Serie C: si tratta di Sebastiano Svidercoschi, diciannove anni, blindato con un triennale dalla Viterbese Castrense con cui, nell'ultimo turno, contro la Casertana di Castaldo e D'Angelo, ha esordito da titolare.

Grafica: Giuseppe Andrita