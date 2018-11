Avellino forte su Albadoro: ecco perché può arrivare subito Intanto Sforzini spinge per il recupero: oggi in gruppo con Mithra, Di Paolantonio e Lagomarsini

di Marco Festa

L’Avellino ha ripreso ad allenarsi questa mattina in vista della trasferta valida per la quattordicesima giornata del girone G di Serie D, in programma domenica sul campo dell'Ostia Mare (capienza totale di 1004 posti, oltre metà dei quali da riservare alla tifoseria ospite, vendita unicamente in loco dalle 12:30 alle 14 al costo di 10 euro, ndr). Dopo due giorni di riposo e tensioni, ingenerate dal "caso Graziani", i lupi sono stati impegnati in palestra con un nuovo volto tra le proprie fila: il difensore centrale classe ‘99 Adriano Esposito, in prova grazie all'autorizzazione concessagli dal Pro Piacenza, che milita nel girone A di Serie C.

Oltre alle questioni di campo, con l'approssimarsi dell'apertura della finestra di trattative tra le società di Serie D, tra il primo e il quattordici dicembre, è il calciomercato a tenere banco. Fari puntati sull'attacco dove non vengono battute solo piste under: oltre al diciannovenne Svidercoschi, di proprietà della Viterbese, che lo ha blindato con un triennale e non vorrebbe lasciarlo partire a gennaio, è più di una semplice idea quella di portare in biancoverde Diego Albadoro, finito ai margini della Ternana e che potrebbe essere, tra l'altro, proprio per questo motivo, essere immediatamente tesserato.

In caso di risoluzione del contratto con il club umbro, infatti, da regolamento, all'ex tra le altre di Bari e Juve Stabia non sarebbe necessario attendere i canonici 20 giorni dall'ultima gara giocata prima di siglare l'intesa con la Sidigas. Non un semplice dettaglio per la squadra irpina, alle prese con il punto interrogativo relativo alle condizioni di Ferdinando Sforzini, che sta però accelerando per farsi trovare pronto dopo tre turni di stop forzato per noie muscolari: oggi l'ariete ha sudato in gruppo al pari di Alessandro Di Paolantonio e Nicolas Mithra. E a proposito dell'infermeria: pericolo forfait immediatamente rientrato per il portiere Ettore Lagomarsini, che resta sotto osservazione più che per la contusione ad un mignolo, prontamente superata, a causa di alcuni fastidi alla schiena.