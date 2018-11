Avellino al lavoro con un volto nuovo. Dubbio Lagomarsini Lupi verso la trasferta sul campo dell'Ostiamare. Il portiere accusa un fastidio alla schiena

di Marco Festa

Il Calcio Avellino ha condotto in porto una doppia seduta di allenamento al "Partenio-Lombardi" in vista della trasferta in programma domenica (ore 14:30) sul campo dell'Ostiamare. Incoraggianti conferme dall'infermeria: Sforzini e Mithra hanno continuato a lavorare in gruppo, ma le riserve circa la loro convocazione e il loro impiego, full o part time, verranno sciolte solo in prossimità della gara valida per la quattordicesima giornata del girone G di Serie D. Piscina per Di Paolantonio e Capitanio. Terapie per Lagomarsini che, dopo essersi messo alle spalle il problema a un mignolo, ereditato nell'ultimo match giocato, contro la Vis Artena, continua a denunciare fastidi alla schiena. Dovesse alzare bandiera bianca si aprirebbe un ballottaggio a tre tra Longobardi (classe 1999), Bruno (2000) e Pizzella (2001) per la sua sostituzione con la possibilità di schierare un over in più in mezzo al campo. In gruppo, in prova, anche il difensore Adriano Esposito (nella foto con Capitanio, ndr): il diciannovenne è stato girato momentaneamente in Irpinia dal Pro Piacenza.