Calcio Avellino, alle 21 su 696 TV nuova puntata di 0825 Telefonate in diretta al numero verde 800919002; sms e messaggi whatsapp al 342872522

Alle 21, in diretta sul canale del 696 digitale terrestre, ed in live streaming su www.ottochannel.tv, nuovo appuntamento con 0825, l'approfondimento settimanale sul cammino del Calcio Avellino, che dalla scorsa domenica è tornato a essere unicamente dedicato alle vicende biancoverdi. In studio con Angelo Giuliani e Marco Festa, il giornalista Luigi Zappella e il tecnico Giovanni Montanile.

Per intervenire in diretta telefonica è a da stasera a disposizione il numero verde 800919002.

Potete inoltre interagire con lo studio anche tramite l'invio di sms e messaggi WhatsApp (anche audio) al 3428725223.

E non è finita qui: occhio alle novità. Da domenica 2 dicembre, 0825 si sdoppia per dare voce al popolo biancoverde. Non solo il consueto appuntamento in studio, ma le nostre telecamere saranno in mezzo a voi: nei club della tifoseria irpina. Per partecipare basta commentare il post di 0825 sulla pagina facebook di 696 TV Otto Channel oppure contattare la redazione di OttoChannel: 082523743.