Avellino e Scandone contro la violenza sulle donne: il video Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il messaggio: "Non è normale che sia normale"

di Marco Festa

In attesa di scendere in campo questo pomeriggio per i rispettivi impegni stagionali, ecco il messaggio congiunto di Sidigas Avellino e Calcio Avellino in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne: "Non è normale che sia normale". Un breve video, postato sui canali social della squadra di basket, che alle 17 sfiderà l'Umana Reyer Venezia, e di calcio, impegnata alle 14:30 sul campo dell'Ostiamare, per gridare quello che è molto più di un semplice concetto.

Clicca qui per vedere il videomessaggio di Sidigas Avellino e Calcio Avellino contro la violenza sulle donne (tratto dalla pagina facebook della Calcio Avellino SSD)