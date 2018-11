Ostiamare - Calcio Avellino 1-2: le pagelle Ciotola in stato di grazia. Sforzini come un caterpillar. Lagomarsini, una frittata indolore

di Marco Festa

Ostiamare - Calcio Avellino 1-2: le pagelle.

Marcatori: pt 16' Ciotola; st 37' Sforzini, 43' Chinapah.

Ostiamare (4-4-2): Barrago 5.5; Di Iacovo 5.5 (45' st Chiurco sv), Martorelli 5, Sarrocco 5, Colantoni 6 (32' pt Calveri 5.5); Bellini 5.5, Cabella 6, D’Astolfo 5, Ferrari 5.5; De Iulis 5, Olivetti 5 (1' st Chinapah 6.5).

Calcio Avellino (4-4-2): Lagomarsini 5; Nocerino 6.5, Morero 6.5, Dondoni 6, Parisi 6; Tribuzzi 6 (19' st Tompte 6), Gerbaudo 6.5, Matute 6, Carbonelli 6.5; De Vena 6 (38' st Acampora sv), Ciotola 7 (27' st Sforzini 6.5). A disp.: Pizzella, Mikhaylovskiy, Mithra, Mentana, Ventre, Di Paolantonio. All.: Graziani 6.5.

Arbitro: Bracaccini della sezione di Macerata 5.5.

Note: Ammoniti: Dondoni, Calveri e Nocerino per gioco falloso; Matute e Sforzini per comportamento non regolamentare; Cabella per simulazione. Angoli: 4-3. Recupero: pt 2'; st 3'.

Grafica: Calcio Avellino SSD