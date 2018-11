Avellino, Ciotola scatenato anche in allenamento: che gol! In prova l'ala destra italo-argentina Fabrizio Conci: può essere l'alternativa a Tribuzzi

di Marco Festa

Volto nuovo in casa Calcio Avellino alla ripresa degli allenamenti dopo il successo sul campo dell'Ostiamare ed in vista della sfida al vertice del girone G di Serie D, in programma domenica (ore 14:30), al “Partenio-Lombardi”, contro il Trastevere. Dopo il difensore dicianniovenne Adriano Esposito, di proprietà del Pro Piacenza, si è infatti aggregato in prova un italo-argentino, ex Atletico Belgrano – tra le cui fila si è messo in evidenza alla Viareggio Cup - ed ora svincolato pur di cercare una sistemazione in Italia: si tratta di Fabricio Conci, ala destra classe 1998, già visionato da Genoa, Spezia e Virtus Entella.

Conci rappresenterebbe, per caratteristiche tecniche ed età, l'alternativa a Tribuzzi, ma dovrà guadagnarsi la fiducia di mister Graziani che oggi ha intanto fatto sudare i suoi uomini facendogli sostenere una seduta atletica e una partitella con l'obbligo di giocare di prima nella sua parte finale. L'attenzione era però rivolta, ovviamente, anche all'infermeria; alla condizione degli acciaccati: lavoro differenziato per Capitanio (reduce da un indolenzimento muscolare), Matute (affaticato), Patrignani (elongazione di lieve entità) e Buono (edema osseo alla caviglia in via di guarigione). Tutti, salvo complicazioni, torneranno regolarmente a disposizione per il match contro la capolista così come Morero, fermo ai box a scopo precauzionale. Si sono allenati con i calciatori non al top pure Mikhailovsky e Ventre, che a dicembre saluteranno l'Irpinia: l'attaccante è a un passo dal Castrovillari. In permesso Dondoni, a Milano per un esame universitario. Da segnalare il permanente stato di grazia di Ciotola: tre gol nelle ultime tre partite, che ha sfoderato un destro a giro di pregevole fattura scatenando l'applauso dei compagni di squadra, inzuppati dalla pioggia.

Clicca qui per rivedere il gol di Nicola Ciotola nel corso dell'allenamento pomeridiano al "Partenio-Lombardi" (video tratto da OttoChannel.tv)