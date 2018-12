Calcio Avellino - Trastevere 1-4: le pagelle Difesa in bambola, mediana in balia dei dirimpettai. Graziani surclassato tatticamente da Perrotti

di Marco Festa

Calcio Avellino - Trastevere 1-4: le pagelle.

Marcatori: pt 7' Tajarol, 14' Sannipoli; st 3' Sannipoli, 23' Lorusso (rig.), 44' Sforzini.

Calcio Avellino (4-4-2): Lagomarsini 4.5; Patrignani 5 (15' st Nocerino 4.5), Morero 4.5, Capitanio 4.5, Parisi 4; Tribuzzi 5, Gerbaudo 5 (1' st Di Paolantonio 5.5), Matute 4.5, Carbonelli 6 (33' pt Pisano 5.5); De Vena 5 (20' st Acampora 5.5), Ciotola 4.5 (1' st Sforzini 6). A disp.: Pizzella, Mentana, Dondoni, Migliaccio. All.:Graziani 4.

Trastevere (4-3-3): Caruso 6; Barbarossa 7, Sfanò 6.5, Locci 7, Calisto 6.5; Lucchese 6.5 (32' st Riccucci sv), Capodaglio 7, Sannipoli 7.5 (39' st Bergamini sv); Lorusso 7 (37' st Scaglietta sv), Tajarol 7 (21' st Scaglietta 6), Ilari 6.5 (16' st Panico 6.5). A disp.: Borrelli, Vendetti, Pecci, Grappasonni. All.: Perrotti 7.5.

Arbitro: Emmanuele della sezione di Pisa 5.5.

Note: Ammoniti: Parisi, Barbarossa, Nocerino e Matute per gioco falloso; De Vena per comportamento non regolamentare. Angoli: 7-5. Recupero: pt 1'; st 5'. Spettatori: 3882 (2200 abbonati).