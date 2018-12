Calcio Avellino, il futuro di Graziani è segnato: le ultime L'evoluzione settimanale dopo la debacle casalinga contro il Trastevere

I nomi di Eziolino Capuano, Salvatore Campilongo, Nello Di Costanzo da registrare, per ora, solo come rumors. I diretti interessati smentiscono i contatti con il Calcio Avellino: che sia pretattica o meno lo si scoprirà solo nelle prossime ore. Una cosa è certa: il futuro di Archimede Graziani appare ormai segnato. Troppo pesante il ko (1-4) rimediato contro il Trastevere allo Partenio-Lombardi e tanto discutibili le scelte operate, nel corso della gara, dal tecnico carrarese che ha da tempo incassato la sfiducia e la bocciatura della piazza biancoverde e ora potrebbe raccogliere anche della società che sembra aver rotto gli indugi sull'esonero. Lo stesso Graziani, nel post-gara, sembrava già consapevole della potenziale evoluzione settimanale. Ai profili di Capuano, Campilongo e Di Costanzo si aggiunge anche quella di Tiziano De Patre, il quale però non vorrebbe perdere il ruolo da tecnico della rappresentativa Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti. Da non scartare la soluzione interna con Dario Rocco, alleantore della Juniores, che potrebbe traghettare la squadra nella trasferta sarda di domenica prossima a Budoni (partenza anticipata a venerdì) per rinviare così ogni decisione a settimana prossima.

Redazione Sport