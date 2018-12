"Avellino? Regna la camorra". Il Trastevere si dissocia Dopo l'articolo shock del giornalista statunitense Henderson, presa di posizione del club laziale

di Marco Festa

Un caso pressoché incredibile. Francamente stucchevole. Con un'unica nota lieta: quella del Trastevere, che ha preso con fermezza le distanze da John Henderson, travel writer che domenica scorsa era al "Partenio-Lombardi" per assistere a Calcio Avellino - Trastevere in compagnia della dirigenza laziale. Attraverso il suo blog lo "scrittore" statunitense ha in estrema sintesi bollato l'Irpinia - tra le varie accuse gratuite lanciate - come “Una città grigia, dove regna la camorra. La terra dei Soprano (i mafiosi della nota serie tv, ndr)”.

Il comunicato del Trastevere - E, dunque, ecco il comunicato del Trastevere: "In relazione all’articolo pubblicato dal giornalista statunitense John Henderson sul blog “johnhendersontravel.com” a commento della recente partita Avellino - Trastevere, l’ASD Trastevere Calcio si dissocia completamente da giudizi e considerazioni contenuti nello stesso. Viene inoltre precisato che il detto giornalista, portato da Alessandro Castellani dell’Ansa, ha viaggiato occasionalmente con il nostro oresidente e vicepresidente nella trasferta di Avellino."

Questo, invece, il commento del presidente del Trastevere, Pier Luigi Betturri: “Nei giorni precedenti la partita Avellino -Trastevere, Cosimo Sibilia e Luigi Barbiero ebbero a dirmi che la squadra del Trastevere e i suoi tifosi sarebbero stati sicuramente accolti con simpatia ed ospitalità ad Avellino. La prima volta che ho visitato la città Irpina fu da adolescente, in gita scolastica, poi vi tornai trovando sempre quella ospitalità campana che tanto è ben rappresentata nel magnifico film “Benvenuti al sud”. Ebbene, l’accoglienza che mi è stata riservata domenica in occasione della trasferta del Trastevere ha superato quanto anticipatomi dagli amici Sibilia e Barbiero. Non mi dilungo nel descrivere tutte le cortesie riservate a me e ai miei ospiti. Però ho notato quel rispetto che é insito nella vera e genuina ospitalità. Mi sento di ringraziare il presidente, i dirigenti tutti e i tifosi dell’Avellino i quali ci hanno abbracciato, offerto caffè (tanti), cioccolata e mettendoci perfino bottiglie d’acqua all’interno della vettura per il rientro a Roma. Ma voglio soprattutto ringraziarli per lo sportivo applauso alla nostra squadra di fine partita, onorando così veramente il gioco del calcio. Speriamo che, in occasione della partita di ritorno, saremo all’altezza di ricambiare tale affettuosa accoglienza."

Foto: Trasteverecalcio.it