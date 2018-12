Avellino, ecco la data del recupero con il Budoni Intanto, si va verso il cambio dell'orario per la gara casalinga del 23 dicembre contro il Latina

di Marco Festa

In attesa di scendere in campo domani, alle 15, per la diciassettesima giornata del girone G di Serie D (al “Partenio-Lombardi” arriva la Lupa Roma di Marco Amelia, ndr), il Calcio Avellino attende l'ufficialità della data e dell'orario del recupero della trasferta di Budoni, che arriverà proprio entro le prossime 24 ore. Il match, rinviato domenica scorsa a causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute sul campo sportivo di San Teodoro, in provincia di Sassari, non dovrebbe essere recuperato il 30 dicembre come inizialmente ipotizzato e bollato come un'opzione non gradita dal tecnico Giovanni Bucaro.

La partita, salvo colpi di scena, sarà infatti giocata alle 14:30 di mercoledì 19 dicembre. A rimanere fortemente penalizzati sarebbe i tifosi, che, però, in fondo, già nell'eventualità in cui la gara fosse stata disputata alla vigilia di San Silvestro avrebbero dovuto sostenere costi elevati per acquistare un nuovo biglietto aereo. Figurarsi, dunque, ora, a una settimana dall'evento.

La difficoltà per causa di forza maggiore alla quale dovrà, invece, far fronte la squadra biancoverde sarà quella di un tour de force imposto dal nuovo calendario iniziando con due trasferte sarde in tre giorni successive all'appuntamento odierno di domani. Tant'è, che non è da escludere che il gruppo resti sull'isola per affrontare domenica la Torres e poi, per l'appunto, il Budoni mercoledì 19. A chiudere il ciclo di fuoco, l'ultima giornata del girone di andata, tra le mura amiche: domenica 23 dicembre, alle 16 (orario da confermare) contro il Latina.