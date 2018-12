Calcio Avellino - Lupa Roma: i convocati biancoverdi Fuori per scelta tecnica i 6 calciatori che lasceranno l'Irpinia. Ecco la probabile formazione

di Marco Festa

Rifinitura a porte chiuse, conferenza stampa di Da Dalt ed ecco l'elenco dei convocati per Calcio Avellino - Lupa Roma, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi"; valida per la diciassettesima giornata del girone G di Serie D. Non figurano nell'elenco dei 21, oltre allo squalificato Parisi, i calciatori destinati a lasciare l'Irpinia nelle prossime ore, e, dunque, fuori per scelta tecnica, ovvero: Acampora, Mikahilovskiy, Scarf, Totaro, Ventre ed Urbanski. Discorso diverso per Tompte, anch'esso a casa per scelta tecnica, ma solo perché Bucaro ha preferito non arruolarlo per via dei due soli allenamenti nelle gambe a causa dei postumi di una fortissima forma influenzale che lo ha molto debilitato. Aggregato, infine, nuovamente, il difensore Saporito dalla Juniores.

L'elenco dei 21 convocati (tra parentesi gli anni di nascita degli under).

Portieri: Lagomarsini, Longobardi (1999), Pizzella (2001).

Difensori: Dondoni, Mithra, Morero, Nocerino (1999), Patrignani (1999), Saporito (2001).

Centrocampisti: Buono (1999), Carbonelli (2000), Da Dalt, Di Paolantonio, Gerbaudo, Matute, Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Sforzini.

La probabile formazione dell’Avellino (4-4-2): Pizzella; Patrignani, Morero, Dondoni, Mithra; Tribuzzi, Matute, Gerbaudo, Ciotola; Mentana, De Vena. All.: Bucaro.