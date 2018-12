Avellino, Cinelli: "Da Dalt nelle soluzioni anti-Torres" Bucaro convoca 24 calciatori per la sfida Torres-Avellino, la prima di due trasferte in Sardegna

Giovanni Bucaro lascia spazio al suo vice, Daniele Cinelli, per la presentazione della prima delle due trasferte in terra sarda. "Volevamo fare bene e alla prima il cambio c'è stato dal punto di vista mentale. - ha spiegato colui che è stato centrocampista dell'Avellino dal 2000 al 2006 e che ora affianca Bucaro nello staff tecnico biancoverde - Come spesso capita in questo campionato, le squadre si trasformano in casa. La Torres arriva da una sconfitta. Occorrerà il giusto approccio, ma soprattutto avere l'atteggiamento giusto: un aspetto che va oltre i moduli di gioco".

Continuità, ma anche nuove soluzioni: "Non pensiamo a cambiare il modulo. - ha spiegato Cinelli - Stiamo lavorando per confermare la qualità dei calciatori. Da Dalt? E' una soluzione verso Sassari che abbiamo studiato. Su Pizzella, l'errore ci sta. E' un ragazzo giovane, ma ha giocato con personalità".

Sono 24 i convocati di Bucaro verso la sfida Torres-Avellino, in programma domenica a Sassari. Si aggregano al gruppo della prima squadra i due juniores Saporito e Pisano dopo l'addio di diversi calciatori.

Ecco la lista dei convocati

Portieri: Lagomarsini, Longobardi, Pizzella

Difensori: Capitanio, Dondoni, Mithra, Morero, Omohonria, Patrignani, Saporito

Centrocampisti: Buono, Carbonelli, Da Dalt, Di Paolantonio, Gerbaudo, Matute e Tribuzzi

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana, Pisano, Sforzini

