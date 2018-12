DIRETTA / Torres - Calcio Avellino: cronaca in tempo reale Allo stadio "Vanni Sanna" la gara valida per la diciottesima giornata del girone G di Serie D

Allo stadio "Vanni Sanna" di Sassari, Torres - Calcio Avellino, valida per la diciottesima giornata del girone G di Serie D: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

Torres - Calcio Avellino 0-0 (15')

Torres (4-3-3): Cancelli; Bilea, Peana, Lazazzera, R. Pinna; Bianco, Lauria, Piga; Sarritzu, Camilli, De Martis. A disp.: Tsoulfas, Minutolo, Piriottu, N. Sanna, S. Pinna, Piana, Spinola, Saba, Ayo. All.: M. Sanna.

Avellino (4-4-2): Pizzella; Patrignani, Morero, Dondoni, Parisi; Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Da Dalt; Sforzini, De Vena. A disp.: Lagomarsini, Mithra, Ciotola, Mentana, Omohonria, Buono, Capitanio, Saporito, Di Paolantonio. All.: Bucaro.

Arbitro: Alessandro Munerati della della sezione di Rovigo. Assistenti: Andrea Cravottadi della sezione di Città di Castello e Markiyan Voytyuk della sezione di Ancona.

Note: Angoli: 0-1.

Primo tempo

15' - Buona chiusura di Dondoni, che stoppa un contropiede della Torres.

12' - De Vena girare verso la porta su cross da punizione: fuori.

0' - Grande equilibrio e agonismo: risultato inchiodato sullo 0-0 dopo dieci minuti di gioco.

7' - Da Dalt mette dentro per De Vena, la Torres si rifugia in calcio d'angolo. Allontana la difesa sarda.

2' - De Martis servito nello spazio da Camilli mette in mezzo: sicuro in presa alta Pizzella.

1' - Partiti.

0' - Schermaglie verbali tra le tifoserie sugli spalti, ma nessun problema sotto il profilo dell'ordine pubblico.

0' - Lupi in cerchio. Discorso di capitan Morero, che suona la carica come mercoledì scorso prima del fischio d'inizio del match con la Lupa Roma.

0' - Squadre in campo. Si fa sentire la tifoseria della Torres, non di meno quella dell'Avellino con una cinquantina di tifosi al seguito.

0' - Torres con il 4-3-3: in difesa Peana per Minutolo, unicà novità rispetto allo schieramento iniziale scelto nel turno infrasettimanale in trasferta contro il Città di Anagni (2-0).

0' - Sono arrivate le formazioni ufficiali: tutto confermato nell'Avellino dove Dondoni vince il ballottaggio con Capitanio per agire al fianco di capitan Morero nel cuore della difesa dove torna Parisi dopo un turno di squalifica: agirà da terzino sinistro permettendo l'esordio dal primo minuto di Da Dalt qualche metro più in avanti, come esterno sinistro di centrocampo. Due sole novità, dunque, rispetto all'undici iniziale opposto mercoledì scorso alla Lupa Roma.

0' - Tommaso Carbonelli non prenderà parte alla sfida con la Torres, in via precauzionale, a causa dei postumi di una lieve contusione a una caviglia.

Il pre-partita

L'Avellino va a caccia di conferme dopo il 6-1 rifilato mercoledì scorso, al "Partenio-Lombardi", alla Lupa Roma nell'esordio bis sulla panchina biancoverde di Giovanni Bucaro. I lupi, da sabato in Sardegna dove rimarranno fino a mercoledì sera, dopo il recupero della gara con il Budoni, sono obbligati a vincere perché proprio il Budoni, ieri, cedendo il passo (0-1) tra le mura casalinghe nel derby isolano contro il Lanusei ha determinato la fuga degli ospiti al comando della classifica: sono 8 i punti di vantaggio sugli irpini dell'undici allenato da Gardini, al comando solitario del gruppo G con 38 punti ma, ovviamente, una partita in più.

Sul fronte formazione, in porta avanti tutta con l'under Pizzella. Pronto al rientro dopo un turno di squalifica un altro under: Parisi. Il suo innesto nelle vesti di terzino sinistra, con Mithra inizialmente in panchina, dovrebbe permettere di lanciare dal primo minuto Da Dalt sulla corsia mancina di centrocampo. Capitanio è in vantaggio su Dondoni per affiancare capitan Morero nel cuore del pacchetto arretrato. In panchina il neo-acquisto Omohonria: secondo ed ultimo innesto della deludente campagna acquisti dicembrina dell'Uesse.

L'elenco dei 24 convocati (tra parentesi gli anni di nascita degli under).

Portieri: Lagomarsini, Longobardi (1999), Pizzella (2001).

Difensori: Capitanio, Dondoni, Mithra, Morero, Omohonria (1999), Patrignani (1999), Saporito (2001).

Centrocampisti: Buono (1999), Carbonelli (2000), Da Dalt, Di Paolantonio, Gerbaudo, Matute, Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Pisano (2001), Sforzini.