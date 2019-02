Avellino, Bucaro: "Negato un rigore netto, ma non è finita" Sassari Latte Dolce - Calcio Avellino 1-0, il tecnico dei lupi: "Il campionato è ancora aperto"

“Abbiamo fatto quasi sempre noi la partita. Nella ripresa abbiamo giocato nella loro trequarti, tra l’altro su un campo difficile. Non abbiamo meritato la sconfitta, la squadra ha sempre cercato di creare e ha fatto bene la partita. Rifarei la scelta del modulo. Mastichiamo amaro perché soltanto su punizione avrebbero potuto farci gol oggi.” Così Giovanni Bucaro al termine di Sassari Latte Dolce – Calcio Avellino 1-0. Il tecnico dei biancoverdi è stato espulso all'ottantaseiesimo per le vibranti proteste in seguito a un presunto tocco di mano in area di rigore sarda: “Era netto, secondo me.” – ha proseguito Bucaro – “Anche l’assistente avrebbe potuto vederla, perdere anche a causa di questo episodio è stato troppo." Lansuei e Trastevere k.o., l'Avellino ha gettato alle ortiche la possibilità di salire al secondo posto, portandosi a -4 dal primo, e ceduto il passo nello scontro diretto contro la formazione di Udassi, ora a +4 sui lupi: “Il campionato è ancora aperto. Dobbiamo provarci perché abbiamo i mezzi per vincere. Ora ci attende un’altra partita difficile contro il Monterosi. Dobbiamo riscattarci subito.” ha concluso, perentorio, il mister siciliano.

Foto: avellinossd.it