DIRETTA / Sassari Latte Dolce-Avellino, cronaca in tempo reale Allo stadio "Vanni Sanna" la gara valida per la ventottesima giornata del girone G di Serie D

Allo stadio "Vanni Sanna", Sassari Latte Dolce - Calcio Avellino: segui la gara valida per la ventottesima giornata del girone G di Serie D con la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

Sassari Latte Dolce - Calcio Avellino, le probabili formazioni

Sassari Latte Dolce (4-4-2): Lara; Antonelli, Cabeccia, Patacchiola, Tuccio; Pireddu, Scanu, Tony, Masal; Sartor, Scognamillo. A disp.: Gara, Daga, Palmas, Carboni, Piga, Fini, Gadau, Dukar, Carboni, Marcangeli. All.: Udassi.

Avellino (4-2-4): Viscovo; Betti, Dionisi, Dondoni, Parisi; Di Paolantonio, Matute; Tribuzzi, Alfageme, De Vena, Da Dalt. A disp.: Lagomarsini, Omohonria, Capitanio, Ciotola, Mentana, Pepe, Migliaccio, Buono, Gerbaudo. All.: Bucaro.

Arbitro: Tommaso Zamagni della sezione di Cesena. Assistenti: Giorgio Ravera della sezione di Lodi ed Egidio Marchetti della sezione di Trento.

La vigilia

Il Calcio Avellino è atterrato in Sardegna, dove domani, con calcio d'inizio alle 15, allo stadio "Vanni Sanna" - che rievoca lo sgradevole ricordo della sconfitta per 2-0 dello scorso 16 dicembre contro la Torres - sfiderà il Sassari Latte Dolce nella gara valida per la ventottesima giornata del girone G di Serie D. I lupi sono obbligati a vincere per continuare la rincorsa, disperata, alla capolista Lanusei (impegnata in trasferta a Cassino, ndr) operando, in tal caso, il sorpasso sui prossimi dirimpettai, avanti di un solo punto rispetto all'undici irpino. In caso di successo di Matute e compagni e di simultaneo stop del Trastevere, che ospita proprio la Torres, si concretizzerebbe, inoltre, addirittura l'aggancio al secondo posto. Inutile, in ogni caso, fare calcoli. Meglio concentrarsi su sè stessi e su fare il proprio dovere, in campo, per centrare il quarto successo di fila nonostante qualche grattacapo dell'ultim'ora.

Aggregato al gruppo lo Juniores Migliaccio. Non convocati Sforzini, squalificato; Longobardi, Mithra, Patrignani e Tompte per scelta tecnica; Morero, Rizzo, infortunati, oltre a Carbonelli, out a sorpresa: per lui forfait continuano i tormenti muscolari; fuori per via di una lieve contrattura al flessore della coscia sinistra. In dubbio Alfageme, come confermato dalle dichiarazioni rese questa mattina da Bucaro. Il tecnico è intenzionato ad aggredire la migliore difesa casalinga del torneo (solo 9 gol al passivo, ndr) con un 4-2-4 ultra-offensivo (4-4-2 in fase di non possesso, ndr), ma per attuarlo tutto ruota intorno all'ex Casertana: se gioca, spazio a Viscovo tra i pali; Betti, Dionisi, Dondoni e Parisi in difesa; Matute e Di Paolantonio in mediana; Tribuzzi e Da Dalt larghi sulle fasce con Alfageme e De Vena tandem d'attacco; nel caso in cui partisse dalla panchina, salvo impiego di Mentana per preservare l'assetto tattico, potrebbe essere confermato il 4-3-3 con l'inserimento di Pepe o Ciotola come esterni mancini del tridente, Tribuzzi sul versante opposto, e l'arretramento di Da Dalt a centrocampo.

L'elenco dei 21 convocati di Bucaro (tra parentesi gli anni di nascita degli under).

Portieri: Lagomarsini, Pizzella (2001), Viscovo (1999).

Difensori: Betti (2000), Capitanio, Dionisi, Dondoni, Omohonria (1999), Parisi (2000),

Centrocampisti: Buono (1999), Da Dalt, Di Paolantonio, Gerbaudo, Matute, Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Alfageme, Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Migliaccio (2001), Pepe.

La probabile formazione del Calcio Avellino.

Calcio Avellino (4-2-4): Viscovo; Betti, Dionisi, Dondoni, Parisi; Matute, Di Paolantonio; Tribuzzi, Alfageme, De Vena, Da Dalt. All.: Bucaro.