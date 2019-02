"Tacconi, Dirceu, Juary. Che emozione giocare al Partenio!" Avellino - Monterosi, il tecnico Mariotti a 696 TV: "Vogliamo giocare una grande partita"

Intervenuto telefonicamente nel corso della ventiquattresima puntata di 0825, il format interamente dedicato al Calcio Avellino in onda ogni domenica alle 21 su 696 TV, il tecnico del Monterosi, Marco Mariotti, ha parlato della sfida di domenica prossima contro i biancoverdi, avanti di un solo punto in classifica rispetto ai laziali, quinti: “Il 2-1 sul CIttà di Anagni ci ha rilanciato nella corsa per il primato? Siamo lontani, ma ci proveremo. Essere dove siamo, per una piccola comunità di quattromila persone, rappresentata da una squadra guidata da un grande presidente, è già un grande motivo d'orgoglio. Nelle ultime dodici giornate abbiamo totalizzato 8 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Dobbiamo continuare così. Domenica affronteremo la squadra più blasonata del girone in uno stadio che ha un'importanza incredibile nel panorama calcistico italiano. Pensare che al Partenio hanno giocato, tra gli altri, Tacconi, Favero, Colomba, il compianto Dirceu, Juary, fa venire i brividi: sarà un onore, e non lo dico per retorica, ma oltre l'emozione, verremo a fare la nostra partita cercando di proporre un buon calcio e di fare in modo di offrire uno spettacolo degno del palcoscenico che calcheremo.”

All'andata finì 0-0. Il Monterosi è stata una delle migliore squadre finora viste contro l'Avellino. Organizzazione di gioco e individualità di spicco: “I singoli? Innanziuttto, direi occhio al Monterosi, nel quale ci sono giocatori bravi, su tutti Nohman e Gabbianelli, che è un gioiello per la categoria. Vedere un '94 del suo livello giocare in Serie D fa rabbia.” ha proseguito Mariotti.

Ex vice di Sarri, Mariotti ama un calcio propositivo e con una circolazione di palla rapida e verticale: “Con la regola dei 3 punti è meglio di rischiare di perdere che accontentarsi che pareggiare. Detto ciò, anche la nostra difesa ha trovato un equilibrio nelle ultime uscite: abbiamo incassato 2 gol nelle ultime 6 partite. Che partita sarà? Ho detto ai ragazzi: andiamo ad Avellino e divertiamoci. Non abbiamo nulla da perdere. Se l'Avellino ci sarà superiore gli batteremo le mani, ma noi vogliamo giocare con entusiasmo, fare una grande partita. Le critiche rivolte a Bucaro? Non tutte le piazze sono uguali. Ad Avellino c'è pressione anche per dirigere un semplice allenamento. Ma che onore è sedere su quella panchina!"

Idee chiare sul volatone finale per la promozione in Serie C: "L'Avellino ha la rosa migliore, ma il campo sta restituendo una classifica che non si può non considerare. La mia candiata alla vittoria finale? Il Latte Dolce è una squadra poco spettacolare, però prende pochissimi gol e in Serie D, dove si perde tanto tempo, si gioca poco a calcio, è perfetta per come interpreta le gare. Zitti, zitti, con la vittoria sull'Avellino, da formazione sorinona quale sono, possono aver piazzato il colpo decisivo."

