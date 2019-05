Avellino, sorpresa verdeoro della squadra per staff e società Grigliata brasiliana offerta dai calciatori per festeggiare la promozione in Serie C: le immagini

Una tavolata all'improvviso, nel posto più imprevedibile: davanti all'ingresso degli spogliatoi. I calciatori dell'Avellino, su dritta di Luis Alfageme - nota la passione dei sudamericani per le grigliate - hanno deciso di continuare i festeggiamenti per la Serie C con una sorpresa per staff tecnico, medico e dirigenza. E allora, su il telefono per prenotare direttamente da Treviso un servizio di catering specializzato in cucina non argentina, ma brasiliana: a rosolare diverse specialità di carne, pure il beverage a tinte rigorosamente verdeoro. Ed ecco un'altra dimostrazione di quanto il gruppo abbia fatto la differenza nella rimonta dei biancoverdi sul Lanusei, racchiusa in un gesto spontaneo, volto a ringraziare chi ha lavorato dietro le quinte, la società, che, soprattutto nel girone di ritorno, ha avuto il merito di incrementare la propria presenza al fianco della squadra non facendola mai sentire sola; incentivandola in ogni modo a credere nella possibilità di riprendere la capolista sarda, agganciata e poi affondata, domenica scorsa, nello spareggio di Rieti.

Mentre gli spiedi giravano vorticosamente, Bucaro ha ceduto la parola ai suoi collaboratori per ringraziarli del lavoro svolto e permettergli di uscire dall'ombra in cui hanno sempre, scrupolosamente, operato, per godersi le altrettanto meritate luci della ribalta. Una conferenza stampa durata oltre 20 minuti. Attesa troppo, troppo, lunga per gli appetiti dei lupi, che, senza fare giri di parole, avevano pure un franco bisogno delle sedie dei giornalisti per dare il via alle danze culinarie. E, allora, irruzione nella sala “Angelo Scalpati” per invitare Bucaro a raggiungerli all'esterno, qualche sfottò, e finalmente tutti insieme per un pomeriggio da ricordare, come documentato dai costanti aggiornamenti sui profili social. Domenica c'è il Bari, ma, con tutto il rispetto per la poule scudetto, l'Avellino ha già vinto. Spazio alla festa, che continuerà al “Partenio-Lombardi” con il popolo irpino sempre più conquistato da uno spogliatoio amalgamato al punto di diventare duro come il granito. Roba che, ormai, non viene giù nemmeno a picconate.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto, per vedere le immagini del pranzo offerto dai calciatori a dirigenza, staff tecnico e medico con il blitz dei lupi nella sala stampa del "Partenio-Lombardi".