Avellino - Bari, oggi dalle 17 post gara in diretta su 696 TV Live sul canale 696, sulla pagina Facebook di OttoChannel e in streaming su ottochannel.tv

Questo pomeriggio, partire dalle 17, in diretta sul canale 696 digitale terrestre, ma anche sulla pagina Facebook di 696 TV ed in live streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/, segui il post partita di Avellino - Bari con le interviste a caldo ai tecnici e ai protagonisti del match valido per la poule scudetto di Serie D.

In studio Angelo Giuliani. In collegamento dallo stadio "Partenio-Lombardi", Marco Festa.

Alle 21 torna 0825 - E stasera, alle 21, in diretta sul canale del 696 digitale terrestre ed in live streaming su www.ottochannel.tv, nuovo appuntamento con 0825, il format settimanale interamente dedicato da OttoChannel al cammino del Calcio Avellino.

In arrivo una puntata imperdibile per analizzare il match del "Partenio-Lombardi", approfondire tutti i temi relativi alla prossima stagione e svelare una serie di anticipazioni sul futuro del club e di calciomercato.

Conduce Angelo Giuliani, in studio il direttore sportivo del Calcio Avellino, Carlo Musa; Annibale Discepolo ("Il Mattino") e Marco Festa (Ottopagine.it e 696 TV OttoChannel).

Per intervenire in diretta è a disposizione il numero verde 800919002.

Potete inoltre interagire anche tramite l'invio di sms e messaggi WhatsApp (anche audio) al 3428725223.