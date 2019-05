696 TV Otto Channel: 0825, rivedi la puntata del 19 maggio Ospite d'eccezione il direttore sportivo del Calcio Avellino, Carlo Musa

Ieri sera, nel consueto appuntamento della domenica alle 21 sul canale 696, è andata in onda la trentasettesima puntata di "0825", il format di OttoChannel dedicato al Calcio Avellino.

In studio, con Angelo Giuliani, il direttore sportivo della Calcio Avellino SSD, Carlo Musa; i giornalisti Annibale Discepolo (Il Mattino) e Marco Festa (Ottopagine.it e 696 TV OttoChannel). Tra i temi approfonditi il successo dell'Avellino sul Bari, nella seconda giornata del gruppo C della poule scudetto di Serie D; i primi passi in vista della stagione 2019/2020, in Serie C, con una serie di anticipazioni sul futuro del club e di calciomercato.

Clicca qui per rivedere 0825 del 19 maggio 2019.