Serie D, ecco le possibili sedi per le "Final Four" scudetto Semifinali il 31 maggio, finale il 2 giugno: qualificate Avellino, Cesena, Lecco e Pergolettese

Si è conclusa la fase a gironi della poule scudetto di Serie D: dopo le gare giocate nel pomeriggio, Avellino, Cesena, Lecco e Pergolettese - in ordine alfabetico - si sono qualificate alle "Final Four", che decreteranno la squadra campione d'Italia della LND. Semifinali (da definire mediante sorteggio) il 31 maggio, finale il 2 giugno; rigori in caso di parità al novantesimo. Pisa, Pistoia e Pontedera le possibili sedi per la disputa delle ultime tre partite (semifinali in uno o due dei tre stadi scelti; finale in uno dei due stadi scelti, ndr).