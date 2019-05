Verso Avellino-Pergolettese, 4 punti interrogativi per Bucaro Allenamento a porte chiuse per effetto dei lavori in vista delle prossime Universiadi

Mentre arrivava la comunicazione ufficiale di Gubbio quale sede per la semifinale scudetto di Serie D tra Avellino e Pergolettese, i biancoverdi si sono allenati a porte chiuse, al “Partenio-Lombardi”, a causa dei lavori che stanno interressando lo stadio del capoluogo irpino in vista delle Universiadi. Oltre a Gerbaudo certo assente alle “Final Four”, poiché squalificato, Viscovo e Morero dovrebbero saltare, a scopo precauzionale, l'incontro conto l'undici allenato da Matteo Contini per tornare a disposizione per l'eventuale finale. Entrambi sono acciaccati. Non al top anche Parisi, Tribuzzi e Da Dalt, che, però, sono regolarmente scesi in campo e faranno di tutto per essere della partita contro la formazione di Crema.