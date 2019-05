DIRETTA / Avellino - Pergolettese, cronaca in tempo reale In diretta dallo stadio "Barbetti" di Gubbio la gara valida per la semifinale scudetto di Serie D

Gubbio - In diretta dallo stadio "Barbetti" di Gubbio, Avellino - Pergolettese, valida per la semifinale scudetto di Serie D: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Avellino - Pergolettese, le probabili formazioni.

Stadio "Barbetti" (ore 18,30)

Avellino (4-2-4): Lagomarsini; Betti, Dondoni, Dionisi, Parisi; Matute, Di Paolantonio; Tribuzzi, Sforzini, De Vena, Carbonelli. A disp.: Pizzella, Buono, Patrignani, Omohonria, Capitanio, Da Dalt, Ciotola, Alfageme, Pepe. All.: Bucaro.

Pergolettese (3-4-3): Stucchi; Lucenti, Fabbro, Bakayoko; Villa, Manzoni, Panatti, Fanti; Franchi, Bortoluz, Morello. A disp.: Chiovenda, Piras, Schiavini, Gullit, Cazzamalli, Manfroni, Muchetti, Bithiene, Russo. All.: Contini.

Arbitro: Nicolini della sezione di Brescia. Assistenti: Giuggioli della sezione di Grosseto e Spina della sezione di Palermo.

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_Pietro_Barbetti

Il pre-partita

L'appetito vien mangiando e l'Avellino è finito col diventare vorace alimentandosi di successi d'obbligo nella rincorsa al Lanusei - agganciato in testa al girone G e battuto nello spareggio a Rieti, dove i lupi hanno brindato al ritorno in Serie C - e dimostrando di non avere la pancia piena, fagocitando pure Bari e Picerno nel triangolare 3 della poule scudetto. E così, con la percezione restituita all'esterno di essere insaziabile, l'undici biancoverde scenderà in campo alle 18,30, allo stadio “Barbetti” di Gubbio, contro la Pergolettese, per cercare di festeggiare il quattordicesimo acuto consecutivo: quello che varrebbe l'accesso alla finale per il tricolore di Serie D, in programma domenica, alle 16, al “Curi” di Perugia, contro la vincente di Cesena – Lecco, che si sfideranno a Foligno con calcio d'inizio alle 15,30.

Novanta minuti per provare ad avere la meglio della rivelazione lombarda degli ex Contini, ora tecnico, Fabbro e Panatti, entrambi attesi nello schieramento titolare della formazione di Crema, vincitrice del girone D. In caso di parità, niente supplementari: subito calci di rigore.

Sarà, dunque, una partita da vivere tutta d'un fiato, che mister Bucaro, fresco di nomina quale migliore tecnico della categoria da parte dell'AIC, affronterà, sul fonte modulo, con il rodato 4-2-4. Con Viscovo e Morero non al top, il probabile starting eleven dovrebbe essere strutturato con Lagomarsini tra i pali; Betti, Dondoni, Dionisi e Parisi in difesa; Matute e Di Paolantonio a centrocampo (Gerbaudo è out per squalifica, ndr); Tribuzzi, Sforzini, De Vena e Carbonelli in attacco. Al seguito della squadra, al netto degli intoppi registrati e segnalati per l'acquisto online dei tagliandi, sono attesi circa 500 tifosi irpini.